Морковь не будет портиться в течение месяца: где лучше всего ее хранить и как

Нет ничего хуже, чем открыть холодильник и обнаружить, что ваши фрукты и овощи, которые вы, возможно, купили всего несколько дней назад, испортились. Пищевые отходы вредны не только для планеты, но и для вашего кошелька.

Видео дня

Поэтому важно стараться как можно дольше продлить срок годности свежих продуктов. Морковь, популярный кулинарный ингредиент в Великобритании, известна тем, что быстро портится из-за высокого содержания воды. Однако эксперты по хранению говорят, что есть простой способ сохранить ее в течение месяца, пишет Express.

Эксперты из Wheeldon Brothers поделились лучшими способами хранения моркови, помогая уменьшить пищевые отходы и сохранить овощи свежими и хрустящими до месяца.

"Морковь - один из овощей, который чаще всего выбрасывают. Хорошая новость заключается в том, что при надлежащих условиях хранения она может оставаться свежей неделями, а не днями", – пояснили они.

Холодильник - это самое распространенное место, где люди хранят морковь, но колебания влажности, вызванные открыванием и закрыванием дверей, могут привести к ее сморщиванию или плесневению. Поэтому главное - создать сбалансированную, стабильную среду.

Для этого поместите морковь в герметичный контейнер или герметичный пакет для хранения, в идеале в контейнер для овощей и фруктов холодильника. Вы также можете поместить ее в банку с водой и менять ее каждые несколько дней, чтобы она оставалась свежей.

Морковь также можно хранить при комнатной температуре, но только если место прохладное, сухое и находится подальше от прямых солнечных лучей или приборов.

"Хранение моркови при комнатной температуре может быть эффективным, если держать морковь подальше от источников тепла", – сказал эксперт. "Не мойте ее перед хранением - это может снять защитную кожуру и привести к более быстрой порче".

При надлежащих условиях морковь может оставаться свежей до месяца - как в холодильнике, так и при комнатной температуре. Все сводится к поддержанию правильного баланса влаги и удержанию их в стабильной среде.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как приготовить морковь, чтобы она была сочной и сладкой.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.