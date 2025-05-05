Не варите! Как приготовить морковь, чтобы она была сочной и сладкой

Когда дело доходит до овощей, морковь является одним из самых вкусных. Однако ее может быть достаточно сложно приготовить, чтобы она получилась сочной.

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Ее легко пережарить, недожарить, и овощ будет слишком размокшим. К счастью для нас известный шеф-повар Джейми Оливер нашел решение этой проблемы. Об этом он рассказал в своем TikTok.

Он предложил запекать морковь в фольге. Этот способ приготовления позволяет моркови оставаться сочной и сладкой, сохраняя одновременно много вкуса, и приготовить ее именно таким образом не так уж сложно.

Для этого рецепта он поначалу моет морковь. Он оставляет ее целой и берет немного фольги, чтобы сделать небольшой пакет. Он начинает складывать его пополам, придавая ему форму конверта, чтобы аккуратно завернуть овощи.

Морковь кладут в центр и хорошо приправляют. Затем он добавляет четыре маленьких кусочка сливочного масла и немного чабреца, чтобы добавить блюду определенный вкус.

Прежде чем завернуть, он смазывает края фольги яичной смесью. Это будет служить клеем, который предотвращает выход пара во время приготовления.

Он осторожно складывает сверток, добавляет бокал белого вина и полностью закрепляет его. Выкладывает его на тонкий противень, а затем запекает морковь примерно 45 минут при температуре 200 ° C.

Когда он открывает пакет после приготовления, можно увидеть, что морковь выглядит нежной и вкусной.

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