Можно спуститься на лыжах с вулкана: итальянский остров предлагает необычный зимний отдых

Сицилия, как правило, ассоциируется с летним отдыхом на пляже, но опытные путешественники говорят, что остров может быть отличным направлением для зимнего туризма. Этна, крупнейший действующий вулкан Европы, предлагает не только увлекательные виды, но и уникальные возможности для зимнего спорта.

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Спуск на лыжах по заснеженным склонам вулкана станет экстремальным и интересным опытом. Издание Express рассказало, почему стоит посетить Сицилию зимой.

Вулкан Этна известен поразительными размерами и склонами, но совсем мало туристов думают о Сицилии как направлении, где можно насладиться горнолыжным сезоном.

На высотах итальянского острова достаточно низкая температура, а зимой выпадает снег, что делает Этну идеальным вариантом для любителей приключений. С вершин открываются панорамные виды на Сицилию, Ионическое море и вулканический остров Стромболи.

Склоны Этны – это широкие и открытые местности, идеальные для внетрассовых лыжников. На вулкане оборудованы горнолыжные курорты прокатом снаряжения и горнолыжными школами.

На северных склонах горы Этна неподалеку от города Лингваглосса находятся горнолыжные подъемники, а также несколько трасс.

Благодаря плодородной почве, созданной вулканом, регион вокруг Этны является одним из самых преуспевающих и густонаселенных районов Сицилии. Почва идеально подходит для производства вина и сельского хозяйства.

Если вы хотите прокатиться на лыжах, лучшее время для посещения Сицилии – с февраля по март, но природой острова можно наслаждаться независимо от времени года.

В летние месяцы здесь достаточно людно – погода радует ярким солнцем и сухими теплыми днями.

В Сицилии температура зимой составляет от 12 до 17 °C, а цены на проживание могут упасть на 30%.

Кроме дешевых отелей, вы можете спокойно наслаждаться невероятными церквями, музеями и галереями Сицилии, а обедать более спонтанно – не нужно беспокоиться о бронировании столиков неделями заранее в самых популярных ресторанах.

Катание на лыжах по вулканическому ландшафту связано с определенными рисками, поэтому важно соблюдать правила безопасности и спускаться только на оборудованных трассах. Новичкам следует воспользоваться услугами гида, который поможет ориентироваться на местности и подберет оптимальные маршруты.

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