Начало новой вселенной DC: вышел трейлер фильма 'Супермэн'

Культовая история о Супермене снова появится на больших экранах. Режиссер Джеймс Ганн, известный своими нестандартными подходами к супергеройским историям (например, "Стражам Галактики"), взялся за обновление легенды.

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Компания Warner Bros. Pictures обнародовала первый трейлер. "Супермен" станет стартом обновленной вселенной DC.

Зрителям планируют представить новое поколение супергероев DC, где Супермен выступит одним из ключевых персонажей. Проект создан под руководством Джеймса Анна и Питера Сафрана, возглавивших DC Studios в 2022 году.

Ожидается, что фильм будет отличаться от предыдущих экранизаций истории Супермэна. Фактически это попытка перезагрузить киновселенную DC и сделать ее более конкурентоспособной на фоне успехов Marvel.

Новый "Супермен" может привлечь поколение зрителей, не знакомых с классическими историями о супергерое.

По предварительной информации, сюжет будет сосредоточен на ранних годах Кларка Кента. Уроженец планеты Криптон постарается найти свое место на Земле. История затронет эмоциональные и психологические аспекты, например, внутреннюю борьбу Кларка Кента и поиск взаимосвязи между прошлым и настоящим.

То есть мы увидим Кента не только как могущественного супергероя, но и как обычного человека со своими проблемами и сомнениями.

В главной роли выступит молодой и перспективный американский актер Дэвид Коренсвет.

Премьера фильма намечена на 11 июля 2025 года.

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