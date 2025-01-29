Найдите бабушку среди волков: интересная головоломка

Помните сказку о Красной Шапочке? Ее героине предстояло решить своеобразную головоломку: выяснить, кто перед ней лежит – родная бабушка или зубастый серый волк. Сегодня вы можете почувствовать себя на ее месте.

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Все из-за задачки, которую нарисовал художник-карикатурист Дудольф. Он известен тем, что создает сложные детализированные изображения, на которых среди множества однотипных персонажей скрываются неожиданные гости.

Однажды он вдохновился именно этой сказкой. И создал головоломку, в которой Красная Шапочка оказалась перед еще большим вызовом – ей пришлось искать свою бабушку среди десятков волков, одетых в чепчики с очками (именно так, по сюжету, волк маскировался перед девочкой).

Посмотрите на картинку. Красная Шапочка на ней видна сразу. Ее яркий плащ бросается в глаза на сером фоне. Чего не скажешь о бабушке. Та по-настоящему потерялась среди волков. Ваша задача – найти ее за 5 секунд.

Справиться с этой головоломкой могут только люди, способные действительно эффективно фокусироваться на задаче и отвлекаться на лишние детали. А деталей на этой картинке Дудольфа предостаточно. И они постоянно сбивают с толку.

Поэтому даже если вы не успеете найти ответ за 5 секунд, попробуйте дать себе больше времени и справиться с головоломкой самостоятельно. Если даже так ничего не получится, смотрите на подсказку ниже – на ней бабушка отмечена кружочком.

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку, где в детской комнате нужно было найти кролика.

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