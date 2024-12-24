Найдите лягушку: быстрая головоломка на внимательность

Острое внимание и развитую наблюдательность называют непременными атрибутами высокого уровня интеллекта. А проверить их поможет обычная головоломка.

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OBOZ.UA публикует именно такую задачу, которая поможет проверить вашу внимательность к деталям и способность выявлять малейшие нюансы изображения. На этот раз заданием является найти на этой картинке лягушку. И желательно успеть за 5 секунд.

Итак, перед нами изображение спальни. В постели спит кудрявая девочка, она обнимает во сне плюшевого мишку, а на полу лежат книга и кукла. Казалось бы, откуда в такой обстановке может взяться лягушонок?

Однако он на картинке есть. Выставьте таймер на оговоренные 5 секунд и попытайтесь найти животное.

Головоломки такого типа призваны сбить с толку ваш мозг и глаза. Потребуется незаурядная наблюдательность, чтобы найти то, что обусловлено условиями задачи. Включите всю свою внимательность и попробуйте найти правильный ответ.

За 5 секунд способны справиться те, у кого наблюдательность действительно хорошо развита. Если вы не успели, значит вам есть еще куда расти. И самостоятельное решение этой головоломки станет хорошей тренировкой. Поэтому не сдавайтесь и продолжайте искать лягушку, пока не найдете ее.

Если же нужное изображение все никак не попадается вам на глаза, воспользуйтесь подсказкой. Ее мы публикуем ниже. На ней фрагмент, где притаилось животное, специальным образом выделен. Как видите, лягушонок действительно хорошо спрятался в этой головоломке.

Ранее OBOZ.UA публиковал похожую задачку, где нужно было найти собаку.

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