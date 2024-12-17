Где спряталась собака? Веселая головоломка на внимательность

Игры и общение с животными приносят пользу нашему мозгу, говорят учёные. Это снимает стресс, поднимает настроение и помогает поддерживать когнитивные возможности на достаточно высоком уровне. Похожую пользу приносит и решение головоломок.

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А что уж говорить о сочетании обоих между собой. OBOZ.UA публикует сегодня картинку, на которой изображено множество пушистых кошек и единственную собаку. Суть головоломки в том, чтобы найти эту собаку и сделать это всего за 5 секунд.

Что мы видим на картинке? Очень уютную обстановку комнаты, посреди которой женщина в удобном кресле вяжет шарф, а со всех сторон ее окружают кошки – белые, черные, рыжие, пятнистые и полосатые. Кто-то играет, кто-то спит, кто-то даже заглядывает в окно. Однако где-то между ними притаился и пес. Попытайтесь найти его за определенное время.

Таймер поможет вам проверить, сможете ли вы справиться так же быстро, как лучшие любители головоломок, которые тренируются решать их каждый день. Если вы добились результата за 5 секунд, можете гордиться собой и своими способностями.

Если же 5 секунд оказалось мало, что ж, не огорчайтесь. Лучше попробуйте довести дело до конца своими силами. Ведь только самостоятельное решение головоломок приносит настоящую пользу. Рано или поздно, вы заметите ту собаку, которую ищете.

Проверить себя или свериться с ответом, если вы не смогли найти его, вы можете на подсказке ниже. На ней фрагмент с собакой отмечен кружочком.

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку, на которой нужно было найти пиццу в очень неожиданных обстоятельствах.

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