Какой праздник отмечают 17 декабря: календарь событий

17 декабря – это не только день в календаре, но и день, богатый историческими событиями, изменившими ход человечества. Именно в этот день в 1903 году братья Райт совершили первый в мире полет на самолете, открыв эру авиации.

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А в 1897 году на харьковском паровозостроительном заводе был построен первый украинский паровоз, что стало знаковым шагом в развитии отечественной промышленности.

Эта дата также связана с религиозными праздниками. Православные христиане чтят память пророка Даниила и трех отроков Анании, Азарии и Мисаила. А в Мексике 17 декабря 1790 было сделано археологическое открытие, которое навсегда изменило наше понимание цивилизации ацтеков – найден камень с календарем.

Религиозные праздники 17 декабря

17 декабря – день памяти пророка Даниила и трех его юных друзей, отдавших свою жизнь за веру в Единого Бога. Эта история, описанная в Библии, стала символом веры, мужества и непреклонности перед лицом испытаний.

События, связанные с пророком Даниилом и его друзьями, происходят в период вавилонского плена евреев. Молодые юноши, вывезенные из Иудеи, оказываются в чужой стране, где царит язычество. Несмотря на искушения и давление со стороны властей, они остаются верны своей вере.

Самый известный эпизод, связанный с Даниилом и его друзьями (Шедрах (Анания), Мешаг (Миссаил) и Аведнего (Азария)), это история об их бросании в раскаленную печь. Царь Навуходоносор велел построить золотую статую и велел всем поклоняться ей. Даниил и его друзья отказались подчиниться этому приказу, за что они были приговорены к страшной смерти. Однако они остались невредимыми в раскаленной печи.

Праздники в Украине 17 декабря

В этот день отмечается День работника государственной исполнительной службы Украины. Этот праздник был установлен в благодарность представителям этой профессии за их роль в обеспечении правопорядка и исполнения судебных решений.

Исторические события, произошедшие 17 декабря

Полет братьев Райт (1903) – Орвилл Райт совершил первый в истории авиации полет на самолете, сконструированном вместе с братом Уилбером. Полет длился 12 секунд, но это был большой шаг в развитии техники.

Выход мультсериала "Симпсоны" (1989) – на канале Fox состоялась премьера культового сериала, ставшего одним из самых продолжительных и популярных в истории телевидения.

Первый телеэфир The Beatles (1962) – легендарная группа впервые появилась на британском телевидении, что явилось важным этапом в их карьере.

Финал трилогии "Властелин колец" (2003) – в этот день в мировой прокат вышел фильм "Властелин колец: Возвращение короля". Лента впоследствии получила 11 премий "Оскар". Другие интересные события дня

Первое выполнение трансплантации трех органов (1986) – в Кембридже осуществлена уникальная операция по пересадке сердца, печени и легких.

Разделение Чехословакии (1992) – в этот день было принято решение о создании независимых Чехии и Словакии с 1 января 1993 года.

Открытие ацтекского календаря (1790) – 4 Мексике археологи обнаружили камень с календарем ацтеков, ставший важным историческим артефактом.

Первый украинский паровоз (1897) – на Харьковском паровозостроительном заводе был построен первый локомотив украинского производства.

Сатурналии – праздник античного мира

17 декабря в Римской империи отмечали Сатурналии, посвященные богу земледелия Сатурну. Это были дни веселья, подарков и отмена общественных норм.

Этот день в истории ООН

В 1984 году Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую государственный терроризм и призывающую к соблюдению суверенитета других стран.

Именинники 17 декабря 2024

По новому стилю: Даниил, Денис, Иван, Никита, Николай, Александр, Петр, Сергей, Степан. По старому стилю: Анастасия, Варвара, Василий, Геннадий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Кира, Николай, Александр, Алексей, Юлия.

На OBOZ.UA опубликован также календарь важнейших православных праздников, отмечаемых в 2025 году.

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