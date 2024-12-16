Если хочется побыть наедине: названы лучшие места Европы для спокойного отдыха

Быстрый ритм современной жизни заставляет нас искать расслабленного и даже уединенного отдыха. И семь из десяти лучших мест для этого находятся в Европе.

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Об этом свидетельствуют результаты нового исследования, опубликованного изданием Euronews. Причем значительная часть таких тихих и спокойных стран находятся на севере и обгоняют более теплые средиземноморские направления благодаря богатой культуре оздоровления, безопасности и традиции соблюдения тишины.

Всего в исследование включили 76 стран мира. Их проанализировали по Глобальному индексу релаксации на основе пяти ключевых факторов. Среди таких факторов безопасность, уединенность, покой, природа и оздоровление. Оценку проводили по площади страны, покрытой лесами, плотности толпы, уровню шумового загрязнения и доступности оздоровительных мероприятий. Затем каждому направлению был выставлен балл от 1 до 100.

Исландия набрала почти идеальные баллы за свою безопасность и покой, заняв третье место и став европейской страной с самыми высокими показателями. Малообитаемое островное государство изобилует вулканами, природными термическими источниками и завораживает обаянием северного сияния.

Финляндия не сильно отстала от нее, заняв четвертое место. Как и Исландия, она имеет плотность населения ниже 20 человек на квадратный километр. Другими ведущими направлениями для уединенного отдыха в Европе стали Австрия, занявшая 6-е место, Швеция (7-е место), Эстония (8-е место), Норвегия (9-е место) и Португалия (10-е место). Эта группа стран вошла в рейтинг не благодаря своей дикой природе, а благодаря умным зеленым городам, более размеренному образу жизни и богатству традиций здорового образа жизни.

А первую позицию в списке заняла Австралия. Эксперты сравнили ее с популярной европейской страной – Италией, занявшей в этом списке 30 позицию. Южный континент имеет площадь в 25 раз больше, но на 50 миллионов меньше ежегодных посетителей.

Канада – единственное направление Северной Америки наверху этого списка – заняла второе место. Это потому, что страна предлагает своим гостям более 4700 оздоровительных процедур, 34,8% лесного покрова и невероятные природные чудеса, такие как северное сияние.

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