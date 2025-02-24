Назван самый ожидаемый электромобиль 2025 года: переплюнул новинку от Tesla. Фото и видео

Новая электрическая модель авто от румынского производителя Dacia опередила Tesla как самый ожидаемый электромобиль года.

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Недавнее исследование Value My Car оценило результаты поиска электромобилей, которые будут выпущены на рынок в течение следующих 12 месяцев. Данные были получены из Планировщика ключевых слов Google на январь 2025 года и отражают количество поисков каждой модели в интернете.

Новая модель Dacia Bigster возглавила список с объемом поиска в 1,5 миллиона, что почти вдвое превышает новую модель Q от Tesla. На втором месте – Volkswagen ID.7, а за ним следовали Jeep Wagoneer S и GMC Sierra EV Denaili.

Представитель компании Value My Car подчеркнул, что доступность столь же важна для владельцев, как и цена. "Люди явно ищут электромобили, которые отвечают как их бюджету, так и стилю жизни. Что интересно, так это то, что спрос зависит не только от цены, но и от того, что может предложить EV с точки зрения практичности, запаса хода и удобства использования. Больше водителей задумываются над тем, как и где они будут заряжать свои автомобили, и ", – сказал он.

Что известно о Dacia Bigster

Dacia Bigster – это новый крепкий внедорожник, который должен выйти на рынок в Европе весной 2025 года.

Эта модель является первой моделью с двигателем Renault, которая получила доступ к новой трансмиссии HYBRID 155, являющейся шагом вперед по сравнению с линейкой HYBRID 140, которая сейчас доступна.

Гибридная модель оснащена комбинированным бензиновым двигателем мощностью 107 л. и двумя электромоторами

Dacia утверждает, что Bigster может оставаться в полностью электрическом режиме вождения до 80% времени в городе благодаря рекуперативному торможению.

Внутри Bigster оснащен дополнительными функциями, как поддержка сидений, двухзонный кондиционер и панорамный люк.

Модель оснащена подробным мультимедийным дисплеем, шестью динамиками и звуковой системой Arkamys 3D. Также есть датчики парковки, автоматические стеклоочистители, система помощи при старте на склоне и функции Apple CarPlay/Android Auto.

Просторный багажник и силовой агрегат 4x4 также делают этот внедорожник одним из самых универсальных на рынке новых электрокаров.

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