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Трубочки из лаваша с вкусной начинкой из яиц и лука: готовятся 10 минут

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
261
Рецепт блюда

Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных закусок в виде трубочек с разными начинками, а также пирогов. Еще из лаваша можно делать вкусных десерты. 

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Что приготовить из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из лаваша, с зеленым луком, яйцом и майонезом. 

Рецепт закуски

Ингредиенты:

  • Лук зеленый – пучок
  • Огурец – 1 шт.
  • Яйца – 3 шт.
  • Майонез 
  • Соль, перец по вкусу

Способ приготовления: 

1. Порежьте мелко лук, огурец кубиком, натрите яйца, добавьте майонез, специи и перемешайте.

Начинка для блюда

2. Выложите начинку на лаваш, сверните в трубочку.

Готовое блюдо

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