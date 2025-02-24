Трубочки из лаваша с вкусной начинкой из яиц и лука: готовятся 10 минут

Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных закусок в виде трубочек с разными начинками, а также пирогов. Еще из лаваша можно делать вкусных десерты.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из лаваша, с зеленым луком, яйцом и майонезом.

Ингредиенты:

Лук зеленый – пучок

Огурец – 1 шт.

Яйца – 3 шт.

Майонез

Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко лук, огурец кубиком, натрите яйца, добавьте майонез, специи и перемешайте.

2. Выложите начинку на лаваш, сверните в трубочку.

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