Названо самый грязный предмет в ванной комнате: как часто его надо мыть

Общеизвестный факт, что ванные комнаты часто являются одними из наименее гигиенических помещений во всем доме, и по этой причине они требуют более тщательной уборки, чем другие места.

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Ванные комнаты заражены микробами, наиболее распространенными типами которых являются кишечная палочка, сальмонелла, стрептококк и, конечно, бактериоидные бактерии, также известные как фекальные бактерии, пишет OBOZ.UA.​​

К ручкам кранов в ванной комнате регулярно прикасаются немытыми руками, поэтому они могут легко покрыться микробами и бактериями.

Грамположительные палочки, связанные с рядом инфекций, представлены почти 95% микробов, обнаруженных на ручках кранов.

Оказалось, что они содержат колоссальные 6267 единиц микробов на квадратный дюйм, что даже больше, чем в самом бассейне.

Чтобы безопасно очистить краны в ванной, смешайте несколько капель жидкого мыла с теплой водой в кувшине и осторожно вылейте половину на одну из ручек крана.

Возьмите мягкую ткань из микрофибры, окуните ее в оставшуюся мыльную смесь и отожмите, прежде чем потереть кран осторожными круговыми движениями, очищая сверху вниз.

Затем промойте кран чистой теплой водой, чтобы промыть остатки мыла.

Используйте другую ткань из микрофибры, чтобы осторожно высушить кран, чтобы убедиться, что на нем не осталось водяных разводов, а затем повторите для другой ручки.

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