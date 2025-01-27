Названы три овоща, которые следует посадить в январе, чтобы был хороший урожай

Если вы новичок в садоводстве, но хотите попытаться вырастить несколько овощей, есть три простейших варианта, с которых можно начать прямо в январе.

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Начало года – идеальное время для посева выносливых овощей, нормально чувствующих себя при более низких температурах. Ранняя посадка означает, что вы готовите основу для щедрого урожая, который можно получить гораздо раньше обычного, пишет OBOZ.UA.

Стручковая фасоль

Одним из самых простых овощей для посева в январе является фасоль, поскольку она невероятно вынослива и может легко противостоять холоду.

Чтобы усадить ее, просто выберите в своем саду солнечное место с хорошим дренированием и посейте семена на глубину примерно 5 см и на расстоянии 20 см друг от друга, чтобы дать им достаточно места для роста.

Чтобы защитить их, накройте одеждой или флисом, если по прогнозу ожидается сильный мороз.

Лук и лук-шалот

Лук и лук-шалот также рекомендуют высаживать в январе, поскольку более длительный вегетационный период помогает им развиться в здоровые, ароматные луковицы.

Чтобы посадить их, просто вдавите их в грунт, чтобы был виден только кончик, оставляя примерно 10-15 см между каждым.

Картофель

Январь – идеальное время для планирования раннего урожая картофеля. Высаживать этот овощ в землю, ясно что, рано, но подготовить семенной картофель в помещении как раз можно.

Это практика, когда картофель начинает прорастать перед посадкой в грунт.

Просто поставьте картофелины вертикально в коробку для яиц или лоток для семян "глазками" вверх и поместите в прохладное, светлое место. К марту они будут готовы к высадке на открытом воздухе.

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