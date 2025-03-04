Не просто макароны: как приготовить вкусную сытную пасту с курицей и сливками

Вместо того чтобы просто отваривать макароны, можно приготовить сытную пасту из простых ингредиентов. На этот случай отлично подойдет курица. В сочетании со сливочным соусом мясо будет очень нежным.

Видео дня

Идея приготовления пасты с куриным филе опубликована на странице фудблогерки с ником ann.food в Instagram. Такого блюда хватит на всех.

Ингредиенты:

спагетти – 200 г

куриное филе – 1 шт.

крем-сыр филадельфия – 100 г

лук – 1 шт.

сливки 20% – 200 мл.

соль – по вкусу

итальянские травы – по вкусу

твердый сыр – 50 г

Способ приготовления:

1. Филе помыть в холодной воде. Нарезать на небольшие кусочки.

2. Нарезаем лук на мелкий кубик.

3. Выкладываем порезанный лук на сковороду и поджариваем до золотистости.

4. Доводим воду до кипения, солим и добавляем спагетти.

5. Варим сколько указано на упаковке в состояние альденте, не перевариваем.

6. Добавляем филе к луку и жарим еще 10 минут или до готовности филе.

7. Солим по вкусу.

8. К филе с луком добавляем сливки (комнатной температуры) и нежный крем-сыр Philadelphia light.

9. Сливаем воду из спагетти и выкладываем к соусу в сковороду.

10. Добавляем итальянские травы и тушим еще 5 минут.

11. Выкладываем на тарелку и посыпаем сыром, добавляем зелень по вкусу и смакуем.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: