Не просто макароны: как приготовить вкусную сытную пасту с курицей и сливками
Вместо того чтобы просто отваривать макароны, можно приготовить сытную пасту из простых ингредиентов. На этот случай отлично подойдет курица. В сочетании со сливочным соусом мясо будет очень нежным.
Идея приготовления пасты с куриным филе опубликована на странице фудблогерки с ником ann.food в Instagram. Такого блюда хватит на всех.
Ингредиенты:
- спагетти – 200 г
- куриное филе – 1 шт.
- крем-сыр филадельфия – 100 г
- лук – 1 шт.
- сливки 20% – 200 мл.
- соль – по вкусу
- итальянские травы – по вкусу
- твердый сыр – 50 г
Способ приготовления:
1. Филе помыть в холодной воде. Нарезать на небольшие кусочки.
2. Нарезаем лук на мелкий кубик.
3. Выкладываем порезанный лук на сковороду и поджариваем до золотистости.
4. Доводим воду до кипения, солим и добавляем спагетти.
5. Варим сколько указано на упаковке в состояние альденте, не перевариваем.
6. Добавляем филе к луку и жарим еще 10 минут или до готовности филе.
7. Солим по вкусу.
8. К филе с луком добавляем сливки (комнатной температуры) и нежный крем-сыр Philadelphia light.
9. Сливаем воду из спагетти и выкладываем к соусу в сковороду.
10. Добавляем итальянские травы и тушим еще 5 минут.
11. Выкладываем на тарелку и посыпаем сыром, добавляем зелень по вкусу и смакуем.
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