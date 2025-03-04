Вкусные шоколадные блины с вишнями: на чем приготовить удачное тесто

Блинчики получатся очень вкусными и эффектными, если приготовить их из шоколадноготеста. Для этого вам понадобится обычное какао. А для начинки отлично подойдут вишни.

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Идея приготовления идеальных шоколадных блинов на кефире опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником kathycoooks в Instagram. Если соблюдать правильную технологию, тесто точно не будет рваться и гореть.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

кефир – 250 мл.

сахар – 2-3 ст.л.

ванильный сахар – 1 ч.л.

соль – 1/3 ч.л.

мука – 170 г

какао-порошок – 2 ст. л.

сода – 1/2 ч.л.

кипяток – 200 мл.

разрыхлитель – 1 ч.л.

растительное масло – 2 ст.л.

вишня – 300 г

кукурузный крахмал – 2 ст.л.

сахарная пудра – 2-3 ст.л.

Способ приготовления:

1. В глубокой миске взбить яйца с сахаром, ванильным сахаром и солью до однородной массы.

2. Добавьте кефир комнатной температуры и тщательно перемешайте.

3. Просеять муку вместе с какао и добавить соду и разрыхлитель.

4. Хорошо перемешать, чтобы не было комочков.

5. Влейте кипяток, продолжая помешивать тесто до однородной смеси.

6. Добавить масло и еще раз хорошо перемешать.

7. Разогреть сковороду на среднем огне и жарить блины с обеих сторон до готовности.

8. Для конфитюра в сотейнике смешать вишню, сахар и крахмал.

9. Поставить на средний огонь, масса должна загустеть. Оставить ее остыть.

10. Заворачиваем начинку в блине.

11. По желанию выложить их в форму для запекания, посыпать сахаром, а сверху добавить кусочки сливочного масла.

12 Поставить в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 10-15 минут.

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