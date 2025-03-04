Вкусные шоколадные блины с вишнями: на чем приготовить удачное тесто
Блинчики получатся очень вкусными и эффектными, если приготовить их из шоколадноготеста. Для этого вам понадобится обычное какао. А для начинки отлично подойдут вишни.
Идея приготовления идеальных шоколадных блинов на кефире опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником kathycoooks в Instagram. Если соблюдать правильную технологию, тесто точно не будет рваться и гореть.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.
- кефир – 250 мл.
- сахар – 2-3 ст.л.
- ванильный сахар – 1 ч.л.
- соль – 1/3 ч.л.
- мука – 170 г
- какао-порошок – 2 ст. л.
- сода – 1/2 ч.л.
- кипяток – 200 мл.
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- растительное масло – 2 ст.л.
- вишня – 300 г
- кукурузный крахмал – 2 ст.л.
- сахарная пудра – 2-3 ст.л.
Способ приготовления:
1. В глубокой миске взбить яйца с сахаром, ванильным сахаром и солью до однородной массы.
2. Добавьте кефир комнатной температуры и тщательно перемешайте.
3. Просеять муку вместе с какао и добавить соду и разрыхлитель.
4. Хорошо перемешать, чтобы не было комочков.
5. Влейте кипяток, продолжая помешивать тесто до однородной смеси.
6. Добавить масло и еще раз хорошо перемешать.
7. Разогреть сковороду на среднем огне и жарить блины с обеих сторон до готовности.
8. Для конфитюра в сотейнике смешать вишню, сахар и крахмал.
9. Поставить на средний огонь, масса должна загустеть. Оставить ее остыть.
10. Заворачиваем начинку в блине.
11. По желанию выложить их в форму для запекания, посыпать сахаром, а сверху добавить кусочки сливочного масла.
12 Поставить в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 10-15 минут.
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