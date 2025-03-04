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Вкуснее и проще, чем пицца: слоеный пирог с грибной начинкой за 30 минут
Слоеное тесто – идеальная основа для приготовления вкусных пирогов с разными начинками, как сладкими, так и солеными. Стоит отметить, что слоеное тесто очень просто готовится в домашних условиях из муки, воды и сливочного масла.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного слоеного пирога с грибной начинкой.
Ингредиенты:
- Слоеное тесто 300г
- Грибы 500г
- Лук порей 1шт
- Крем-сыр 150 г
- Сыр моцарелла 90г
- Соль
- Масло
Способ приготовления:
1. Порежьте грибы, лук и обжарьте, добавьте специи и крем-сыр.
2. Тесто выложите на противень, наколите вилкой, выложите грибную начинку, сверху присыпьте тертым сыром и запекайте 25-30 минут при 180 С.
Пирог лучше есть горячим!
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