УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Вкуснее и проще, чем пицца: слоеный пирог с грибной начинкой за 30 минут

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
24
Вкуснее и проще, чем пицца: слоеный пирог с грибной начинкой за 30 минут

Слоеное тесто – идеальная основа для приготовления вкусных пирогов с разными начинками, как сладкими, так и солеными. Стоит отметить, что слоеное тесто очень просто готовится в домашних условиях из муки, воды и сливочного масла. 

Видео дня
Что приготовить из слоеного теста

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного слоеного пирога с грибной начинкой. 

Рецепт пирога

Ингредиенты: 

  • Слоеное тесто 300г
  • Грибы 500г
  • Лук порей 1шт
  • Крем-сыр 150 г
  • Сыр моцарелла 90г
  • Соль
  • Масло

Способ приготовления: 

1. Порежьте грибы, лук и обжарьте, добавьте специи и крем-сыр. 

Грибная начинка

2. Тесто выложите на противень, наколите вилкой, выложите грибную начинку, сверху присыпьте тертым сыром и запекайте 25-30 минут при 180 С.

Сколько готовить пирог

Пирог лучше есть горячим!

Готовый пирог

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: