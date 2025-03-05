Какой праздник отмечают в Украине 5 марта: события и факты

5 марта православные верующие чтят память мученика Конона Исаврийского, мученика Онисия и мученицы Ираиды. Именины сегодня празднуют Андреи, Кириллы, Константины, Юрии, Марки, Иваны, Федоры, Ираиды и Раисы.

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В мире отмечают Международный день распространения знаний о разоружении и нераспространении оружия массового поражения, Всемирный день энергоэффективности, День "Узнайте, что означает ваше имя". OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 5 марта

Православные праздники

5 марта православные христиане за новым стилем чтят память мучеников Конона Исаврийского, Онисия и Ираиды. Эти святые жили в разные исторические периоды, но их объединяет твердая вера во Христа и мученическая смерть, которую они приняли за свои убеждения.

Святой Конон родился в III веке в городе Вифания в Исаврии (Малая Азия). С юных лет он отличался благочестивой жизнью, а впоследствии получил дар чудотворства. Во времена императора Декия Конон был подвергнут пыткам. Его заставляли отречься от веры во Христа и принести жертву языческим богам, но он остался непреклонен. Святой Конон мужественно перенес все страдания и умер от ран. Его почитают как покровителя земледельцев и огородников, а также как защитника от болезней и несчастий.

О жизни святого Анисия известно немного. Он также пострадал за свою веру в III веке, во времена императора Максимиана. Анисий был замучен по приказу императора.

Мученица Ираида пострадала во время гонений на христиан. Она также была измучена за свою веру. Ее уважают как покровительницу женщин и детей.

Международный день распространения знаний о разоружении и нераспространении оружия массового поражения

Этот день был основан ООН с целью:

подчеркнуть важность разоружения и нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ) для глобальной безопасности;

информировать общественность о последствиях применения ОМУ;

содействовать международным усилиям, направленным на сокращение и ликвидацию ОМУ.

Всемирный день энергоэффективности

5 марта в мире отмечается День энергоэффективности. Это очередное напоминание о необходимости экономного и рационального использования энергии, что является ключевым фактором устойчивого развития и сохранения нашей планеты.

Идея начала этого дня возникла на международной конференции по энергоэффективности, состоявшейся в Австрии в 1998 году. С тех пор 5 марта стало символом глобальных усилий, направленных на повышение осведомленности об энергосбережении и популяризации энергоэффективных технологий.

Исторические события 5 марта

1558 – Франциско Фернандес, медик по образованию, был послан королем Испании Филиппом II в Мексику для изучения растений и продуктов питания. Эта дата считается появлением табака в Европе.

1616 – книга Николая Коперника "Об обращениях небесных сфер" получила свое место в Индексе запрещенных книг.

1792 – революционное правительство Франции закрыло университет Сорбонна и все теологические факультеты в стране.

1824 – началась первая англо-бирманская война.

1836 – Сэмюэль Кольт представляет промышленный образец револьвера (калибр 0,34).

1904 – Никола Тесла описывает процесс формирования шаровой молнии.

1912 – итальянская армия впервые использовала авиацию в военных целях: осуществлена воздушная разведка позиций по Турецкой линии.

1933 – Великая Депрессия: Президент США Франклин Рузвельт объявляет "банковский выходной", который закрыл все банки США и заморозил все операции.

1933 – в Германии национал-социалисты выиграли парламентские выборы с 44 процентами голосов.

1946 – Уинстон Черчилль употребил словосочетание "Железный Занавес" в своей речи в Фултоне; началась Холодная война.

1970 – вступил в силу Договор о нераспространении ядерного оружия.

1970 – окончательно обнаружены атомы 105-го элемента, названного позже дубнием.

1979 – космический аппарат "Вояджер-1" достиг теснейшего сближения с Юпитером.

1982 – Венера 14, советский спутник, прибыл на планету Венера.

1998 – NASA заявляет, что спутник Clementine на орбите Луны обнаружил достаточные залежи воды для обеспечения человеческой колонии на Луне.

2000 – британские ученые впервые в мире провели успешную операцию по клонированию свиней.

Кто родился 5 марта

1512 – Герард Меркатор, математик, философ, теолог, географ и картограф, которого назвали "Птолемеем своего времени".

1685 – Георг Фридрих Гендель, немецкий и английский композитор.

1827 – Леонид Глебов, украинский баснописец, поэт и писатель.

1870 – Евгений Патон, украинский специалист по электросварке и мостостроению, создатель Института электросварки, автор моста Патона в Киеве.

1934 – Дэниел Канеман, израильско-американский психолог, лауреат Нобелевской премии по экономике 2002 года.

В этот день умерли:

1827 – Алессандро Вольта, итальянский физик и физиолог. Основатель электродинамики.

1827 – Пьер-Симон Лаплас, французский математик и астроном.

1929 – Дэвид Данбар Бьюик, американский изобретатель и предприниматель шотландского происхождения, основатель автомобилестроительной компании Buick.

1950 – Роман Шухевич, генерал-хорунжий, главнокомандующий УПА, глава Секретариата УГВР

1953 – Иосиф Сталин – советский военный и политический деятель грузинского происхождения, Генеральный секретарь ЦК КПСС.

1966 – Анна Ахматова (Горенко), поэтесса.

1982 – Джон Белуши, американский актер.

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