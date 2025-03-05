Куда поехать в Греции: лучшие места для отпуска

Греция – страна, завораживающая природной красотой, историей и гостеприимством. Независимо от того, ищете ли вы приключения, отдых на пляже или гастрономические впечатления, здесь каждый найдет что-нибудь особенное для себя.

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Эта страна объединяет идиллические острова с традиционными белыми домиками, живописные гавани с прибрежными тавернами, а также насыщенную культурную жизнь материковых городов. Планируя путешествие в Грецию, вы буквально погружаетесь в ее историю, открывая для себя еще большее впечатление в каждом уголке страны. Эксперты Lonely Planet рассказали о топ-10 местах, которые непременно стоит включить в свой маршрут.

Афины – город древних легенд

Подойдет для: поклонников истории.

В какое бы время года вы не поехали в Афины, этот город дышит прошлым. Посетив Акрополь с величественным Парфеноном, вы почувствуете, как старина переплетается с современностью. Улицы старого города Плака, атмосферный блошиный рынок Монастираки и модный район Панграти – отличные места для прогулок. А ночью обязательно посетите живые концерты или насладитесь кино под открытым небом в Тисьоне.

Совет от экспертов: Закажите билеты онлайн на спектакль в древнегреческом амфитеатре "Одеон Герода Аттичного" в рамках летнего фестиваля "Эпидавр".

Милос – рай для дайверов

Подойдет для: подводных исследований.

Остров Милос очаровывает более 70 пляжами, морскими пещерами и уникальными ландшафтами. Одним из самых известных мест является Саракинико – пейзаж из белоснежных известняковых скал, спускающихся в изумрудные воды Эгейского моря.

Выделите время для посещения соседнего острова Кимолос, где расположен роскошный пляж Прасса с белоснежным песком и бирюзовыми водами.

Родос – путешествие в средневековье

Лучшее для: любителей древности.

Родос – настоящая жемчужина Додеканесских островов. Его старый город, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, поражает исторической атмосферой. Здесь можно посетить величественный Дворец Великого Магистра и древнюю улицу Рыцарей.

Совет по планированию: Закажите экскурсию с профессиональным гидом, чтобы узнать больше об истории этого средневекового города.

Санторини – романтика на каждом уголке

Лучшее для: влюбленных пар.

Побеленные домики с голубыми куполами, которые ютятся на отвесных скалах, узкие улочки сказочной деревни Ия, пляжи с черным песком и термальные источники – все это делает Санторини одним из самых романтичных мест в мире. Посетите местные винодельни, где можно попробовать уникальные вина, такие как Меццо и Нихтери.

Эпир – для активного отдыха

Подойдет для: рафтинга и походов.

На западе Греции расположен Эпир – регион, славящийся горными хребтами, бурными реками и каньонами. Здесь можно совершить поход к Драконовому озеру или попробовать сплав на рафтах по рекам Войдоматис или Арахтос.

Кифнос и Серифос – бегство от толпы

Подойдет для: тихого отдыха.

Если вы ищете покой, посетите кикладские острова Кифнос и Серифос. Здесь вас ждут живописные бухты, уютные таверны и подлинная подлинность Греции.

Салоники – гастрономический рай

Лучшее для: гурманов.

Город Салоники славится своей кухней, объединяющей византийские, османские и анатолийские влияния. Обязательно попробуйте бугацу – пирог с фило, начиненный кремом или мясом. Посетите рынок Модиано, где можно приобрести самые лучшие местные специи, оливки и сыры.

Корфу – идеальное место для плавания

Лучшее для: морских приключений.

Корфу очаровывает бирюзовым морем, живописными холмами и величественной архитектурой. Отправьтесь в морское путешествие вдоль побережья, посетите старую крепость или просто насладитесь спокойствием живописных бухт.

Крит – археологическая сокровищница

Лучшее для: поклонников истории.

Крит – это настоящий музей под открытым небом. Дворцы Кноссоса, Фестоса и Закроса расскажут о величественной минойской цивилизации, а османские и венецианские достопримечательности в Ханье откроют новые исторические горизонты. Посетите венецианскую крепость на острове Спиналонга – бывшую колонию прокаженных с жуткой историей.

Миконос – бесконечные вечеринки

Лучшее для: ночной жизни.

Миконос – центр средиземноморских вечеринок. Пляжные бары, культовые клубы, такие как Cavo Paradiso и знаменитые ди-джеи создают здесь уникальную атмосферу развлечений.

Совет по планированию: Если вы хотите попасть на самые громкие вечеринки, планируйте визит на август, когда на остров приезжают лучшие мировые исполнители.

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