Не разбудите ежей! Садоводов предупредили об осторожности во время работ после зимы

В течение февраля ежи обычно впадают в спячку в своих гнездах, чтобы сохранить энергию и пережить зиму. Этот период покоя продолжается до марта или апреля, поэтому важно не беспокоить их.

Видео дня

Обычные места для зимней спячки для ежей включают компостные кучи, кучи бревен и листьев, под живой изгородью, специально разработанные домики для ежей и дупла деревьев. Если вы обнаружите спящих в спящей ежей или семью сонь, лучше просто оставить их, поскольку эти существа ищут тихих, беззаботных мест, чтобы провести холодные месяцы, пишет OBOZ.UA.

Чтобы впасть в спячку, их сердцебиение замедляется, как и дыхание. Температура их тела также падает, что в конечном счете позволяет им использовать меньше энергии.

Обычно ежи выходят из спячки в марте или апреле, но точное время зависит от погоды.

Этот процесс может длиться несколько часов или даже дней и может привести к тому, что они будут на короткое время выглядеть дезориентированными, когда они снова приспособятся к активности.

Старайтесь не беспокоить природные места зимовки, особенно если вы энергично наводите порядок после долгой зимы. Ежи весной начинают очень медленно выходить из спячки, они вялые и слабые – помните о них.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, что ежи по всему миру оказались под угрозой исчезновения.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.