Не самые популярные маршруты: туристка назвала города в Европе, куда нужно поехать

Планирование путешествия – это всегда выбор между известным и неизвестным. С одной стороны, нас привлекают классические направления – Париж, Рим, Барселона, которые гарантированно подарят впечатление. Но часто эти города оказываются перенасыщенными туристами и очень дорогими. С другой стороны, существуют малоизвестные, но не менее прекрасные локации, способные подарить настоящее открытие.

Видео дня

Путешественница под ником Tee Travels, посетившая 35 стран Европы, поделилась в видео собственным перечнем таких недооцененных мест. И, как она с юмором отмечает, все они "случайно" оказались на Балканах – но это совсем не случайность. Ведь Балканы – это источник аутентики, красоты, глубокой истории и невероятно искреннего гостеприимства.

Датча, Турция

Турция большей частью ассоциируется с Анталией, Бодрумом, Стамбулом. Но Датча – это совсем другая Турция. Это небольшой городок с белыми домами, синими ставнями, цветами бугенвилии на каждом шагу и свежим морским бризом.

Здесь нет громких дискотек, all-inclusive и толп – есть покой, сосновые леса, маленькие пляжи в уютных бухтах, ветряные мельницы, оливковые плантации и древние руины Книдоса. Для тех, кто стремится к отпуску без шума, но с глубоким ощущением природы и культуры, Датча может стать настоящим откровением.

Река Шала, Албания

Река Шала – таинственное место на севере Албании, куда не добраться по автостраде, только на лодке или по горной тропе. Ее прозрачная, почти флуоресцентная вода протекает через Албанские Альпы, создавая нереальными виды.

Здесь можно:

прокатиться на каяке или лодке,

погрузиться в чистую воду,

побродить по узким горным дорожкам,

остановиться в небольших эко-домиках на берегу.

Охридское озеро, Северная Македония

Охрид, расположенный на берегу озера, – настоящая жемчужина Балкан. Здесь сочетаются уникальная природа – горные пейзажи, эндемическая флора и фауна и культурное наследие; более 300 церквей, старинные монастыри, крепости, археологические достопримечательности. Атмосфера в Охриде очень уютная: узкие мощеные улочки, дома с террасами и видом на воду, лодки, медленно скользящие по глади озера .

Герцег-Нови, Черногория

На входе в Которский залив, среди зелени холмов Адриатики, расположен Герцег-Нови. Это старый город с крепостями и площадями, спрятанными между кипарисами и пальмами. На набережной с многочисленными кафе можно отведать черногорскую кухню. Есть также музеи, арт-галереи и фестивали, делающие город культурным центром побережья.

Призрен, Косово

Призрен – это город, где переплелись османская, славянская, византийская эпохи. Здесь спокойно сосуществуют церкви и мечети, узкие улочки и многолюдные кафе, современная архитектура и древние руины.

Символы города:

Старый каменный мост, объединяющий берега реки;

крепость Призрена, откуда открывается панорама, которую невозможно забыть;

подножие Шар-Планины, где горы исчезают в облаках.

Мостар, Босния и Герцеговина

Мостар – город, переживший войну и возрождение. Его сердце – Старый мост, который был разрушен, а затем реконструирован, став символом надежды и стойкости.

Здесь соединено:

османскую архитектуру, медные лавки, запах кофе;

гостеприимство жителей, которые с радостью расскажут истории о прошлом;

своеобразный ритм жизни, где время меряется шагами по камню и ароматом плова.

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