Не теряет популярности в 2025-м: кто из звезд выбрал прическу боб

Прическа боб продолжает оставаться одним из самых популярных трендов 2025 года. Стиль, имеющий множество вариаций – от классического боба до его современных интерпретаций, снова привлекает внимание звезд Голливуда. Среди них – Холли Берри, Кендалл Дженнер и Джиджи Хадид, которые доказывают, что эта стрижка универсальна и всегда актуальна.

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Боб – это вневременный стиль, который можно адаптировать под любой образ. Издание Vogue рассказало о самых актуальных вариантах этой стрижки.

Если говорить о культовых прическах, Холли Берри всегда оказывается в центре внимания. В 2000 году она запомнилась пикси в "Людях Икс", а в 2021-м ее боб стал настоящим вдохновением для многих женщин. В 2025 году актриса выбрала fob – перевернутый боб, который отсылает в стили 60-х и 90-х годов.

Парикмахер Холли, Дэвид Стенвелл, рассказал, что они создали этот стиль для события в честь Бонда.

"Мы хотели гладкий, классический вид, который одновременно имел бы современную динамику", – отметил он. Для достижения эффекта мокрых волос эксперт использовал смесь Olaplex No 10 Bond Shape Curl Defining Gel и No 7 Bonding Oil, которые помогают сохранять гладкость и блеск.

Кендалл Дженнер известна своими экспериментами с волосами. От старого Голливуда до современных вариаций модель испытала все возможные стили. Ее последняя итерация – fob с прямыми линиями и минимальным объемом.

Парикмахер Тамаш Тузес создал для Кендалл идеальную прическу для Vanity Fair Oscar Party.

Хотя Джиджи Хадид нельзя назвать основной иконой боба, она уже давно экспериментирует с этой прической. В 2025 году она присоединилась к тренду fob.

Боб – это стиль, подходящий почти всем. Его можно адаптировать под любую форму лица, текстуру волос и событие. От элегантного гладкого боба до расслабленного волнистого – варианты безграничны.

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