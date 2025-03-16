УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Не теряет популярности в 2025-м: кто из звезд выбрал прическу боб

Алина Милсент
NewsLife
2 минуты
255
Не теряет популярности в 2025-м: кто из звезд выбрал прическу боб

Прическа боб продолжает оставаться одним из самых популярных трендов 2025 года. Стиль, имеющий множество вариаций – от классического боба до его современных интерпретаций, снова привлекает внимание звезд Голливуда. Среди них – Холли Берри, Кендалл Дженнер и Джиджи Хадид, которые доказывают, что эта стрижка универсальна и всегда актуальна.

Видео дня

Боб – это вневременный стиль, который можно адаптировать под любой образ. Издание Vogue рассказало о самых актуальных вариантах этой стрижки.

Если говорить о культовых прическах, Холли Берри всегда оказывается в центре внимания. В 2000 году она запомнилась пикси в "Людях Икс", а в 2021-м ее боб стал настоящим вдохновением для многих женщин. В 2025 году актриса выбрала fob – перевернутый боб, который отсылает в стили 60-х и 90-х годов.

Не теряет популярности в 2025-м: кто из звезд выбрал прическу боб

Парикмахер Холли, Дэвид Стенвелл, рассказал, что они создали этот стиль для события в честь Бонда.

"Мы хотели гладкий, классический вид, который одновременно имел бы современную динамику", – отметил он. Для достижения эффекта мокрых волос эксперт использовал смесь Olaplex No 10 Bond Shape Curl Defining Gel и No 7 Bonding Oil, которые помогают сохранять гладкость и блеск.

Кендалл Дженнер известна своими экспериментами с волосами. От старого Голливуда до современных вариаций модель испытала все возможные стили. Ее последняя итерация – fob с прямыми линиями и минимальным объемом.

Не теряет популярности в 2025-м: кто из звезд выбрал прическу боб

Парикмахер Тамаш Тузес создал для Кендалл идеальную прическу для Vanity Fair Oscar Party.

Хотя Джиджи Хадид нельзя назвать основной иконой боба, она уже давно экспериментирует с этой прической. В 2025 году она присоединилась к тренду fob.

Не теряет популярности в 2025-м: кто из звезд выбрал прическу боб

Боб – это стиль, подходящий почти всем. Его можно адаптировать под любую форму лица, текстуру волос и событие. От элегантного гладкого боба до расслабленного волнистого – варианты безграничны.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о трендовых прически сезона весна-2025.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.