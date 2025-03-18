Как правильно хранить сыр, чтобы он не портился: интересный лайфхак с влажным полотенцем

По словам экспертов, сыр является "живой дышащей пищей" и требует особого ухода, поэтому его недостаточно просто брошен в холодильник.

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Однако для правильного хранения сыра понадобится всего пять минут, потому что вам просто нужно защитить его от высыхания или слишком влажного состояния, пишет OBOZ.UA.

Ключевым фактором сохранения свежести творога является влажность. Если ее будет слишком мало, ваш сыр высохнет, слишком много – продукт может размокнуть или заплесневеть. Думайте о сыре как о богатой влажной пище. Эта влага естественным образом хочет выйти в более сухие места, что происходит, когда творог подвергается колебанию влажности в вашем холодильнике.

Однако если сыр не получает достаточно воздуха, он высохнет, образуя ужасную корочку без запаха, которую невозможно разрезать.

Как правильно хранить сыр

Для начала вам понадобится контейнер с крышкой, немного бумаги для выпечки и, возможно, чистое кухонное полотенце.

Используйте большой герметичный контейнер, чтобы создать стабильную, герметичную среду для вашего сыра. Плотно заверните его в бумагу, обеспечив минимальное воздействие воздуха".

Хранение сыра в контейнере предохраняет его от воздействия холодного влажного воздуха в холодильнике, тогда как бумага является дышащим материалом, поэтому в ней будет достаточно кислорода и влаги.

Однако вам не обязательно покупать специальную сырную бумагу, поскольку бумага для выпечки на вашей кухне так же хорошо защитит сыр. По желанию вы также можете положить в емкость влажное кухонное полотенце, чтобы оно не высохло, но убедитесь, что оно не касается сыра.

Этот трюк повышает влажность в контейнере примерно до 85-90 процентов, сохраняя сыр влажным и предотвращая его высыхание.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, можно ли замораживать сыр.

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