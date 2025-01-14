Не Василия: какой праздник отмечают 14 января в Украине

Украинцы 14 января будут отмечать старый Новый год. Эта традиция появилась еще в начале XX века после перехода ряда стран с юлианского календаря на григорианский.

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В Украине эти изменения произошли 16 февраля 1918, когда этот день по старому стилю сразу стал 1 марта по новому календарю. Из-за разницы между юлианским и григорианским календарями в 13 дней возникла традиция праздновать не только Новый год 1 января, но и старый Новый год. Эта дата приходится на ночь с 13 на 14 января, и в Украине она сохраняется по сей день.

Важно отметить, что изменения календаря касались только государственного, а не церковного календаря. Таким образом, старый Новый год не является церковным праздником, и его дата не сместилась даже после принятия нового церковного календаря в 2023 году.

14 января 2025 – какой сегодня церковный праздник

Православная церковь чтит память святой Нины, ставшей просветительницей Иверии (современной Грузии) и одной из важнейших фигур в христианской истории этой страны. По старому стилю этот праздник приходится на 27 января.

Святая Нина жила в конце III – начале IV веков. Она родилась в Каппадокии в благочестивой семье, имевшей высокий статус. Ее отец был родственником святого Георгия Победоносца, а мать – сестрой Иерусалимского патриарха. В 12 лет Нина переехала с семьей в Иерусалим, где ее воспитывала благочестивая старица.

Особое влияние на Нину оказали рассказы об Иверии, где, как считалось, еще не знали о Христе. Ее желание нести слово Евангелия к этому краю подкрепилось видением Матери Божьей, которая вручила ей крест из виноградной лозы. С этим крестом Нина отправилась в Иверию.

В Грузии праздники быстро получили уважение: за ее молитвами совершались многочисленные исцеления. Ее проповеди обратили в христианство многих жителей, в частности, царя Мероя. Благодаря ее усилиям в стране был построен первый христианский храм во имя святых Апостолов, а христианство стало официальной религией государства.

В Грузии святую Нину почитают как равноапостольную, просветительницу, принесшую православную веру в этот край. Ее жизнь и служение остаются примером веры, самоотверженности и милосердия.

Международные праздники 14 января

Всемирный день логики

День красоты и поэзии в работе (ежегодно отмечается во второй вторник января),

День организации домашнего уюта,

День портфолио в январе (ежегодно отмечается во второй вторник января)

День против прокрастинации

Национальный день одевания своего любимца (National Dress Up Your Pet Day)

Праздник осла (Feast of the Ass – в честь осла, на котором Мария, Иосиф и Иисус уехали в Египет)

Исторические события 14 января

2023 – российская армия нанесла ракетный удар по жилому дому в Днепре, в результате чего погибли 46 человек. Россияне нанесли удар крылатыми ракетами типа Х-22.

2005 – космический зонд "Гюйгенс" высадился на поверхности Титана

2004 – флаг "Пяти крестов" стал государственным в Грузии

1998 – Верховная Рада ратифицировала Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной.

1980 – Генассамблея ООН осудила интервенцию СССР в Афганистан

1946 – Генеральная Ассамблея ООН избрала Украинскую ССР членом Экономического и социального совета ООН

Кто из известных людей родился 14 января

Марк Антоний: Римский полководец и государственный деятель, один из триумвиров после убийства Цезаря.

Адам Чарторыйский: Польский и русский государственный и общественный деятель, князь, писатель, меценат.

Иван Огиенко (Илларион): Украинский общественный и православный церковный деятель, митрополит, языковед, историк церкви.

Альберт Швейцер: Немецкий философ, музыкант, врач, миссионер, лауреат Нобелевской премии мира.

Нина Риччи: Известная французская модельер итальянского происхождения.

Джон Дос Пассос: американский писатель.

Евгений Гуцало: украинский прозаик, поэт, публицист, кинодраматург, лауреат Шевченковской премии.

Джанкарло Физикелла: Итальянский автогонщик, пилот Формулы-1.

Артур Айвазян: Украинский спортсмен-стрелок армянского происхождения, олимпийский чемпион.

У кого именины 14 января

Сегодня День ангела отмечают: Александр, Богдан, Василий, Вячеслав, Григорий, Иеремий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Платон, Трофим, Иаков, Ян, Эмилия.

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