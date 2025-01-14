Как нужно изменить свой образ жизни, чтобы прожить дольше: объясняет эксперт

Хотя генетика играет немаловажную роль, ваш образ жизни может существенно повлиять на ее продолжительность и качество.

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Доктор Майкл Кейн, главный врач Индейского центра восстановления, поделился идеей о том, как изменения в питании и образе жизни могут способствовать долголетию и снижать риск хронических заболеваний, пишет Express.

Его основная рекомендация состоит в том, чтобы принять диету, богатую цельными растительными продуктами, такими как фрукты, овощи, цельные зерна, орехи и семена. Эти богатые питательными веществами варианты могут помочь снизить риск хронических заболеваний, включая болезни сердца и диабет.

"Употребление большего количества целостной растительной пищи и уменьшение потребления обработанной пищи, сахара и нездоровых жиров может значительно улучшить общее состояние здоровья", - сказал доктор Кейн. "Питательная диета должна стать основой для долгой и здоровой жизни".

Помимо питания доктор Кейн выступает за целостный подход к здоровому образу жизни. Ведение активного образа жизни играет решающую роль в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы, преодолении стресса и поддержании нормального веса.

Он также отметил важность полноценного сна, позволяющего телу восстановиться, а разума – зарядиться энергией.

Другим важным аспектом долголетия, по словам доктора Кейна, является прочность социальных связей.

Построение и поддержание значимых отношений может значительно улучшить психическое благополучие и уменьшить риск депрессии и изоляции, которые являются факторами, которые могут негативно отразиться на общем состоянии здоровья.

Проактивное здравоохранение также занимает важное место в рекомендациях доктора Кейна.

Он отмечает важность регулярных медицинских осмотров, постоянного прохождения вакцинации и раннего обследования состояния здоровья. "Как говорят, профилактика всегда лучше, чем лечение", — заметил он, поощряя людей опережать потенциальные проблемы со здоровьем.

Избегать вредных привычек, таких как курение и чрезмерное употребление алкоголя, является еще одним важным советом, поскольку известно, что такое поведение создает многочисленные риски для здоровья.

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