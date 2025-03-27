Нежный и стильный: Селена Гомес очаровала трендовым маникюром

Селена Гомес неоднократно доказывала: она – не только икона стиля, но и настоящий источник вдохновения, когда речь идет о маникюре. Ее нейл-образы всегда элегантны и достойны подражания. Каждый раз певица удивляет выбором цвета и формой ногтей, которые быстро становятся частью модных тенденций.

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В сети обсуждается новый весенний тренд. Детали рассказало издание Glamour.

На церемонии "Оскар-2025" Селена ошеломила зрителей не только изысканным платьем, но и персиково-шампанским маникюром, сразу попавшим в списки главных нейл-трендов сезона. Перед тем она увлекала фанатов кобальтово-синим лаком, который метко подчеркивал ее весенний образ.

Но ее последний маникюр в лиловых тонах – настоящий шедевр, говорят ценители. Над ним работал звездный мастер Том Бачик, поделившийся результатом в своем Instagram. Ногти Гомес выглядели безупречно.

Выбор цвета не случаен. Лавандовые молочные ногти – мягкий пастельно-фиолетовый оттенок, который создает впечатление тепла, легкости и элегантности. Он одновременно сдержан и яркий, поэтому подходит как для повседневного образа, так и для особых событий.

Хотя точный оттенок лака Бачик не раскрыл, фанаты предполагают, что аналогичный эффект можно получить с помощью Essie Go Ginza – популярного нежного сиреневого лака.

Настоящим сюрпризом стал не только цвет, но и форма ногтей, избранная Селеной. Она известна своей приверженностью классической миндалевидной форме, однако на этот раз появилась с элегантными ногтями формы "балерина".

Форма балерина – это утонченный и современный вариант дизайна, напоминающий балетные пуанты. Для достижения идеальной формы необходима правильная техника: боковые стороны подпиливаются ровно, а кончик шлифуется в горизонтальную линию. Ногти средней длины – идеальное основание для такой формы. Через узкие края важно укреплять их гелем или акрилом, чтобы избежать ломкости.

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