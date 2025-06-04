Никогда не готовьте так мясо: шеф-повар призвал избегать этой ошибки

Если вы любите мясо, то вам стоит обратить на это внимание. Существует простое правило, которого нужно придерживаться, чтобы блюдо каждый раз было вкусным и нежным.

Видео дня

Оказывается, достижение идеального вкуса зависит не только от того, что вы делаете во время процесса приготовления. Чтобы ваши рецепты шли по плану, профессиональный шеф-повар Том Шеперд, удостоенный звезды Мишлен, эксклюзивно поделился некоторыми советами, которые помогут вам приготовить вкусное блюдо, пишет Express.

"Самая большая ошибка, которую люди совершают во время приготовления мяса, заключается в том, что они не доводят его до комнатной температуры перед приготовлением. Многие пытаются готовить мясо прямо из холодильника, что может привести к неравномерному приготовлению", – пояснил он.

Представьте себе раскаленную сковороду или духовку – тепло лишь максимально эффективно повысит температуру мяса. Если мясо охлаждено в холодильнике, температура внутри будет слишком низкой, из-за чего внешняя часть пережарится, а внутренняя может остаться недожаренной.

Том добавил: "Чтобы обеспечить равномерное приготовление, важно вынуть мясо заранее. Я рекомендую вынимать стейк из холодильника за 60-90 минут до приготовления".

Для более крупных кусков, таких как кусок баранины или курицы, лучше всего вынуть их за несколько часов до приготовления. Только убедитесь, что вы не оставляете его в слишком горячем месте, и мясо постепенно достигнет комнатной температуры.

Еще один важный аспект приготовления мяса – это дать ему отдохнуть после этого. Остаточное тепло внутри мяса будет продолжать его готовить даже после того, как его вынут из духовки или сковороды.

Вот почему важно не пережарить его во время приготовления и позволить остаточному теплу завершить приготовление, пока оно "отдыхает".

Итак, это все, что нужно сделать, чтобы ваше мясо не подгорело и не пережарилось. Этот шаг является важным для обеспечения равномерного процесса приготовления.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как приготовить маринад для шашлыка из кофе.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.