Никогда не кладите картофель в эту воду: рассказываем, как правильно варить овощ

Картофель – один из самых популярных овощей в мире, который является основой для множества блюд. Приготовить ее кажется очень просто, но даже в этом деле есть свои тонкости, которые помогут сохранить вкус, текстуру и пользу продукта. Часто люди допускают ошибку, закладывая картофель в неправильную воду, из-за чего овощ может потерять витамины или остаться недоваренным.

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Редакция FoodOboz поможет разобраться, какую воду лучше использовать для изготовления этого простого, но важного продукта. Знание нескольких важных правил позволит вам избежать проблем и получить идеальный результат.

Холодная или горячая вода: в чем разница

Многие хозяйки привыкли класть очищенный картофель в холодную воду и ставить его на плиту. Но это распространенное заблуждение. Если вы положите овощи в горячую воду, вам удастся сохранить больше полезных веществ, таких как калий, фосфор, кальций, железо, а также витамины группы B, A и C.

В холодной воде картофель постепенно нагревается, что способствует потере питательных элементов.

Как правильно варить картошку

1. Очистите картофель и тщательно промойте его под проточной водой, чтобы избавиться от лишнего крахмала.

2. Вскипятите воду в кастрюле и немного подсолите. Соль не только придает вкус, но и помогает картофелю сохранять форму во время варки.

3. Опустите клубни в кипящую воду. Это позволит избежать переваривания верхних слоев овоща.

4. Варите картофель на среднем огне. Сильный огонь может привести к тому, что картофель сварится снаружи, но останется сырым внутри. Обычно время приготовления зависит от размера картофелины и составляет 15–20 минут для средних кусков.

Как проверить готовность

Проколите картофелину вилкой или ножом. Если инструмент легко входит, овощ готов. Важно не передержать картофель на плите, чтобы он не разваливался.

Чего следует избегать

Не кладите картофель в холодную воду, если хотите сохранить его полезные свойства.

Не варите овощ на слишком сильном огне во избежание неравномерного приготовления.

Не оставляйте ее в воде после варки – это приводит к размягчению и потере текстуры.

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