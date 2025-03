Никогда так не делайте! Названы самые распространенные ошибки в использовании кухонных ножей

Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным шеф-поваром, или просто готовите еду для семьи, чем, пожалуй, являетесь важнейшим инструментом на вашей кухне.

И как бы качественным вы ни был, всегда существует вероятность, что он быстро испортится, ведь большинство из нас допускает ошибки, пользуясь им. Прислушайтесь к этим советам от опытных шеф-поваров и профессиональных кулинаров, чтобы случайно не испортить свои кухонные ножи, советует издание Eat This Not That.

Не позволяйте ножам слишком затупиться

При заточке ножа слои металла удаляются, чтобы получить острый край. Этот процесс, конечно, полезен для вашего ножа, поскольку в конечном итоге вы получите острое лезвие, но слишком частая заточка вашего ножа изменит вес лезвия и может сделать кончик ножа более восприимчивым к сколам.

Правильно держите нож

Когда вы держите в руке нож, это не должно выглядеть так, будто вы приветствуете делового партнера.

Большинство качественных ножей спонструированы таким образом, что лезвие сбалансировано с рукояткой. Эта точка баланса обеспечивает комфортное и длительное использование ножа, позволяя резать вес ножа, а не использовать мышцы вашей руки, чтобы пробить продукт.

Не режьте на стекле и слишком твердых поверхностях

Помните, что лучшим материалом для разделочной доски, на которой вы режете продукты, все дерево.

Что бы вы ни делали, точно не используйте стеклянную разделочную доску. Они настолько жесткие, что затупят ваш нож всего за пару взмахов.

Во время резки на сверхтвердых поверхностях, таких как нержавеющая сталь, мраморные столешницы или стекло, острый край ножа согнется. Чем твердее дерево или пластик, тем сильнее будет сгибаться лезвие ножа.

Не используйте ножи не по назначению

Используйте нож для его функции. Каждый нож предназначен для определенной работы, например, чтобы резать хлеб, мясо или сыр, и его следует использовать для этого.

Конечно, картонную коробку или полиэтиленовый пакет можно быстро и легко разрезать кухонным ножом, но это не значит, что вы должны это делать. Эти непищевые кусочки могут мгновенно затупить или повредить ваш нож.

Мойте сразу после использования

Ножи следует всегда ополаскивать и мыть сразу после использования. Когда еда высыхает на вашем ноже, вам приходится прилагать больше усилий, чтобы отчистить ее. Чистка ножа может повредить острый край и, что более важно, может быть опасной.

Не мойте кухонные ножи в посудомоечной машине

Обычное моющее средство для посудомоечной машины очень абразивно, а струи мощно разбрызгивают горячую воду, что делает посудомоечную машину зоной, запрещенной для ножей.

Не прячьте ножи, пока они еще влажны

От влажности ножи начинают ржаветь. Мойте их вручную, а затем немедленно высушивайте, чтобы предотвратить потемнение и ржавчину.

