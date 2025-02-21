Обгонит Францию: какая страна станет наиболее посещаемой к 2040 году

Выбирая место, где провести свой отпуск, мы хотим получить как можно больше – теплое море, богатую культуру, красивые локации. Пока лидерство по всем показателям удерживает Франция, но ее первенство в рейтинге наиболее посещаемой страны в мире оказалось под угрозой.

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Как пишет издание Express, исследование, проведенное компаниями Google и Deloitte, показало, что вскоре Францию по количеству туристов обгонит соседняя Испания. Прогнозы показывают, что к 2040 году Испания примет ошеломляющие 110 миллионов гостей. Франция со 105 миллионами туристов окажется на второй строчке.

Это означает увеличение количества туристов, прибывающих в Испанию, на 24%. И это при том, что в 2023 году страна приняла 84 миллиона гостей, что стало для нее рекордом. Дальше цифры продолжили расти. В марте 2024 года Испанию посетили 6,3 миллиона иностранных туристов, что на 21% больше, чем в этот же месяц годом ранее.

Самым посещаемым городом в Испании остается Барселона. Несмотря на то, что местные жители стали выходить на протесты с требованием сократить количество приезжих, популярность города продолжает расти. Только в 2024 году его посетило более 11,71 миллиона иностранных туристов.

Одной из обязательных для посещения достопримечательностей является Базилика Саграда Фамилия – потрясающая церковь, строительство которой началось 19 марта 1882 года. Еще одной достопримечательностью города является парк Гуэль, спроектированный легендарным архитектором Антонио Гауди, который считается жемчужиной модернизма.

Столица Испании, Мадрид, является еще одним популярным туристическим направлением. За 2024 год город посетили 94 миллиона иностранных туристов. Популярные достопримечательности включают Королевский дворец в Мадриде, потрясающий парк Ретиро и многочисленные галереи и музеи. Другие популярные у туристов города включают Севилью, Сан-Себастьян и Гранаду.

Болеарские и Канарские острова, являющиеся популярными морскими курортами, также входят в состав Испании. И здесь тоже наблюдается бум туризма. За прошлый год Балеарские острова посетили 15,3 млн. туристов, а Канарские – почти 18 млн. туристов. Майорка – самый популярный из Балеарских островов и Тенерифе – самый посещаемый из Канарских островов прекрасное место для отдыха семей, пар и любителей вечеринок.

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