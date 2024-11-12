Обновление WhatsApp вызывает сбои на смартфонах: что с ним не так

Некоторые пользователи WhatsApp, установившие последнюю бета-версию приложения, столкнулись с серьезными сбоями, что делает его непригодным для использования. Проблема появилась в бета-версии WhatsApp 2.24.24.5 и проявляется как появление зеленого экрана, перекрывающего все приложение и не позволяющего им пользоваться.

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В соцсетях жалобы пользователей на ошибку растут, и она становится достаточно известной среди пользователей, часто тестирующих новые функции в бета-версиях приложений. Ситуация еще раз напоминает о возможных рисках использования бета-программного обеспечения.

Основной причиной неисправности является сбой, приводящий к появлению зеленого экрана при открытии любого чата. Экран полностью перекрывает функционал приложения, заставляя пользователей закрывать WhatsApp принудительно.

В настоящее время проблема фиксируется только в бета-версии приложения, поэтому пользователи стабильной версии могут оставаться спокойными, их программа работает без сбоев. Однако для тех, кто решил протестировать новый функционал, это явилось неожиданной неприятностью.

Важно отметить, что хотя сбои затронули только бета-версию, далеко не все ее пользователи столкнулись с этой ошибкой. В некоторых случаях приложение продолжает работать нормально, что свидетельствует о возможных особенностях конфигурации отдельных устройств.

Сбои в бета-версиях являются привычным явлением, ведь такие версии призваны помочь разработчикам исправить все возможные ошибки официального выпуска.

Пользователям, уже установившим проблемную версию, специалисты советуют временно вернуться к предыдущему выпуску программы. Однако эта задача может быть непростой, поскольку бета-версии WhatsApp выпускаются в качестве пакетов приложений вместо стандартных APK-файлов. Для этого необходимо воспользоваться специальными инструкциями по установке более старых версий, или дождаться стабильной версии с исправлением.

Разработчики WhatsApp уже могут быть в курсе ситуации, поскольку пользователи активно делятся своим опытом сбоев на разных платформах. Ожидается, что в ближайшее время они представят обновления с исправлением проблемы. WhatsApp всегда поддерживает тесную связь с бета-тестировщиками, что позволяет оперативно реагировать на проблемы, возникающие при тестировании.

Для тех, кто еще не установил бета-версию, эксперты рекомендуют не спешить и дождаться стабильного обновления, которое будет безопасно и стабильно в использовании.

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