Объявлены остальные актеры нового сериала о Гарри Поттере: кто будет играть Малфоев и Дурслей

Недавно телеканал HBO наконец раскрыл имена трех юных актеров, которые сыграют главные роли в сериале по "Гарри Поттеру". Теперь пришло время назвать остальных членов каста проекта.

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Как пишет издание Deadline, платформа раскрыла имена всех более-менее заметных и важных персонажей. В частности, назвала актеров, которые будут играть членов семей Малфой и Дурсли.

Так Локс Пратт должен сыграть Драко Малфоя, а Джонни Флинн – его отца Люциуса Малфоя. В то время как Бел Паули сыграет тетю Гарри Петунию Дурсли, а Дэниел Ригби – его дядю Вернона. Кроме того, Кэтрин Паркинсон сыграет маму Рона, Молли Уизли.

Узнали зрители также имена еще некоторых студентов Хогвартса. Так Лео Эрли появится в роли Шеймуса Финигана, Алесия Леони в роли Парвати Патил и Сиенна Муса в роли Лаванды Браун. Также стало известно, что Берти Карвел сыграет министра магии Корнелиуса Фаджа.

Эта десятка присоединилась к объявленным ранее основным членам каста сериала по вселенной "Гарри Поттера". Как сообщалось, Джон Литгоу появится в роли Альбуса Дамблдора, Джанет Мактир в роли Минервы Макгонагалл, Паапа Эссиеда в роли Северуса Снейпа и Ник Фрост в роли Рубеуса Хагри.

Что касается основной тройки героев, то их имена уже тоже известны. Доминик Маклафлин воплотит Гарри Поттера, Аластер Стаус сыграет Рона Уизли, а Арабелла Стэнтон станет новой экранной Гермионой Грейнджер. Именно им предстоит ближайшие годы играть главные роли в сериале.

Известно, что съемки первого сезона сериала по "Гарри Поттеру" стартуют этим летом в Великобритании. Авторы попытаются сделать как можно более точную адаптацию книг писательницы Джоан Роулинг. Сама автор "Гарри Поттера" станет одним из исполнительных продюсеров проекта. Даты премьеры сериал пока не имеет.

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