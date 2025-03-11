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Очень вкусный десерт без выпечки, теста, сахара и муки: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
795
Очень вкусный десерт без выпечки, теста, сахара и муки: самый простой рецепт

Если вы хотите приготовить вкусный домашний десерт, но без выпечки, лучшим вариантом будет желе, торты из печенья, а также вафель, птичьего молока, фруктов. 

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Вкусный десерт

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего десерта из бананов, и ягодами. 

Рецепт десерта

Ингредиенты:

  • Ряженка 500 мл.
  • Желатин 20 г
  • Бананы 4 шт.
  • Ягоды 

Способ приготовления:

1. В ряженку добавьте бананы, измельченную сублимированную малину для цвета, ваниль и ягоды малины внутрь, набухший желатин, перебейте блендером. 

Основа для десерта

2. Вылейте в форму и поставьте в холодильник.

Готовый десерт

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