Очень вкусный десерт без выпечки, теста, сахара и муки: самый простой рецепт

Если вы хотите приготовить вкусный домашний десерт, но без выпечки, лучшим вариантом будет желе, торты из печенья, а также вафель, птичьего молока, фруктов.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего десерта из бананов, и ягодами.

Ингредиенты:

Ряженка 500 мл.

Желатин 20 г

Бананы 4 шт.

Ягоды

Способ приготовления:

1. В ряженку добавьте бананы, измельченную сублимированную малину для цвета, ваниль и ягоды малины внутрь, набухший желатин, перебейте блендером.

2. Вылейте в форму и поставьте в холодильник.

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