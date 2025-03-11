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Очень вкусный десерт без выпечки, теста, сахара и муки: самый простой рецепт
Если вы хотите приготовить вкусный домашний десерт, но без выпечки, лучшим вариантом будет желе, торты из печенья, а также вафель, птичьего молока, фруктов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего десерта из бананов, и ягодами.
Ингредиенты:
- Ряженка 500 мл.
- Желатин 20 г
- Бананы 4 шт.
- Ягоды
Способ приготовления:
1. В ряженку добавьте бананы, измельченную сублимированную малину для цвета, ваниль и ягоды малины внутрь, набухший желатин, перебейте блендером.
2. Вылейте в форму и поставьте в холодильник.
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