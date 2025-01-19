Один из лучших фильмов года: о чем драма 'Настоящая боль' и когда выйдет в кино

На недавней церемонии вручения "Золотых глобусов" актер Киран Калкин получил награду за второстепенную роль в фильме "Настоящая боль". Трагикомедию, также претендующую на пару статуэток BAFTA и премию Гильдии кинокритиков уже называют одним из лучших фильмов года.

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Вскоре ленту можно будет увидеть и в украинском прокате. OBOZ.UA рассказывает, почему следует уделить этой картине свое внимание.

Сценаристом и режиссером ленты выступил популярный комедийный актер Джесси Айзенберг. Его дебютная работа "Когда ты закончишь спасать мир" в 2022 году получила в основном одобрительные отзывы.

По сюжету, картина "Настоящая боль" рассказывает о небольшом периоде жизни пары двоюродных братьев Дэвида (Айзенберг) и Бенджи (Калкин). В детстве мужчины были достаточно близки, но потом их пути разошлись. Дэвид завел семью и начал строить карьеру, а Бенджи продолжил наслаждаться молодостью.

Однажды они встречаются в аэропорту, чтобы отправиться в поездку в Польшу. Тем самым они должны исполнить последнюю волю своей бабушки, завещавшей внукам посетить места памяти Холокоста, который ей пришлось пережить в молодости. Дэвид относится к путешествию очень ответственно, а Бенджи стремится к веселью. В путешествии они все больше открываются друг для друга и раскрывают сущность давних конфликтов из прошлого. Для обоих поездка станет поворотным моментом в жизни – домой они вернутся совсем другими людьми.

Критики уже назвали "Настоящую боль" непринужденным и легким фильмом, который при этом открывает зрителю более глубокие подтексты. Айзенберг вложил в сценарий часть своей личной истории. Его бабушка была еврейкой украинского происхождения и жила в Польше. В 2008 году актер с супругой проехался по памятным местам ее жизни. Это путешествие и легло в основу сценария картины. Съемки фильма проходили именно на польских территориях, в частности группа посетила бывший концлагерь Майданек.

"Настоящую боль" уже скоро можно будет увидеть в украинских кинотеатрах. Картина стартует в прокате 20 февраля.

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