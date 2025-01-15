Не упустите: три сиквела, которые стоит посмотреть в 2025 году

2025 год обещает быть увлекательным для киноманов, ведь на экраны выйдут ожидаемые сиквелы, обещающие захватить внимание фанатов по всему миру. Популярные киновселенные продолжат развиваться, а новые части фильмов обещают еще больше экшена, драмы и непредсказуемых поворотов.

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Сиквелы, которые мы ждем в 2025 году, привнесут новые эмоции и интересные сюжетные линии, в то же время оставляя место для развития знакомых персонажей. Они станут продолжением историй, уже ставших частью кинокультуры.

OBOZ.UA предлагает узнать, какие три лучших фильма стоит увидеть на большом экране в этом году:

"Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки" (Bridget Jones: Mad About the Boy)

Это продолжение истории любимой многими героини Бриджит Джонс, премьера которой ожидается в феврале 2025 года. В этой части мы увидим, как изменилась жизнь Бриджит после событий предыдущих фильмов.

Краткий сюжет: Бриджит уже не та молодая девушка, которую мы помним. Она – одинокая мать-одиночка, которая пытается справиться с воспитанием детей и поиском себя. После потери любимого, Бриджит снова оказывается на развилке. Неожиданно в ее жизни появляется молодой человек, кардинально меняющий ее взгляды на жизнь и любовь.

Эта часть франшизы обещает быть еще более эмоциональной и трогательной, ведь Бриджиту придется столкнуться с новыми вызовами и принять важные решения.

"Миссия невозможна: Финальная расплата" (Mission: Impossible – The Final Reckoning)

Это долгожданное продолжение культовой шпионской франшизы, премьера которой запланирована на май 2025 года. Фильм обещает стать одним из самых зрелищных экшнов года, ведь Том Круз, как всегда, выполнил большинство трюков самостоятельно.

Итан Хант и его команда столкнутся с самой опасной миссией за всю историю, которая поставит под угрозу не только их жизнь, но и судьбу всего мира.

Режиссером фильма, как и предыдущих частей, стал Кристофер Маккуорри, умело совмещающий увлекательную сюжетную линию со зрелищными погонями и боевыми сценами.

В новой части франшизы появятся новые злодеи, которые сделают все возможное, чтобы помешать Итану Ханту. Фанаты серии могут рассчитывать на возвращение любимых персонажей, а также на новые интересные повороты сюжета.

"28 лет спустя" (28 Years Later)

Это третья часть постапокалиптической франшизы, которая началась с фильмов "28 дней спустя" и "28 недель спустя". Фильм продолжает историю мира, опустошенного вирусом, который превращает людей в агрессивных инфицированных.

Действие фильма происходит спустя 28 лет после начальной эпидемии, когда выжившие пытаются восстановить цивилизацию. Режиссером фильма является Дэнни Бойл, также работавший над предыдущими частями франшизы.

В фильме будут исследоваться новые аспекты вируса, а также психологические последствия долговременной изоляции и борьбы за выживание. "28 лет спустя" обещает быть еще более жестоким и реалистичным, чем предыдущие части франшизы.

Премьера фильма запланирована на июнь 2025 года, и фанаты жанра с нетерпением ждут новых приключений в постапокалиптическом мире.

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