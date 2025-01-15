Выжить до рассвета: появился первый тизер кино адаптации игры ужасов Until Dawn

Тренд на полнометражную экранизацию видеоигр продолжается. И одним из следующих проектов станет фильм Until Dawn по мотивам одноименной видеоигры в жанре survival horror.

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На YouTube-канале студии Sony Pictures уже вышел первый тизер проекта. Он представляет команду фильма и в общих чертах рассказывает, чего ждать зрителям.

Так сценарист и продюсер фильма Until Dawn Гарри Доберман говорит, что авторы фильма не занимались воспроизведением сюжета игры. Скорее они взяли ее сеттинг, который показался им очень кинематографическим, и продолжили историю.

Режиссер фильма Дэвид Сэндберг ("Не выключай свет", "Анабель: Создание") признается в тизере, что во время работы над фильмом задачей было воспроизвести атмосферу игры. Однако при этом авторы ставили перед собой цель расширить ее вселенную. По словам Сендберга, в игре персонажи гибнут в зависимости от выбора, который они делают. Фильм унаследует эту механику и заставит героев придумывать невероятные способы пережить ночь и дожить до рассвета.

Известно, что единственным актером из голосового каста игры, который окажется и на большом экране, станет Питер Стормар. Он вернется к образу доктора Хилла. Его тоже можно увидеть в тизере.

Сюжет картины авторы держат в полном секрете. Однако они обещают, что это будет фильм с самым строгим рейтингом R и он станет настоящей одой жанра горрора.

В скором времени должен выйти полноценный трейлер картины по игре Until Dawn. В мировом прокате лента стартует 25 апреля. Можно ли его будет увидеть в украинских кинотеатрах, пока неизвестно.

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