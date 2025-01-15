Топ-4 трендов в интерьере, которые лучше оставить в 2024 году

Несмотря на то, что дизайн интерьера зависит от личных предпочтений, инвестирование во что-то, что потом выходит из моды, может раздражать. Это может быть серьезной тратой денег, а также времени и усилий.

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Эксперты поделились советами по поводу того, какие тренды лучше оставить позади в 2024 году, а какие из них останутся популярными. Так, по их словам, модными в 2025 году станут красочные интерьеры, которые уже начали появляться, пишет OBOZ.UA.

Масштабное освещение

Гламурные люстры или большие функциональные светильники не будут так популярны в 2025 году. Зато мы увидим большее освещение, создающее настроение, за счет маленьких лампочек и более затемненных вариантов для лучшей атмосферы в доме.

Освещение – это большая часть интерьера, и один верхний светильник не столько дополняет дом, сколько несколько меньших.

Борьба с чрезмерным потреблением

Чрезмерное потребление было предметом большой дискуссии в 2024 году, но, по словам эксперта, некоторые люди довели это до крайности.

Это привело к тому, что многие люди создают интерьеры, которые кажутся пустыми и безжизненными. Ввиду этого эксперт сказал, что в 2025 году люди откажутся от интерьеров, которые кажутся голыми и стерильными.

Подделки и копии

Многим людям нравится идея подделки или копирования предметов известных брендов. В результате они вынуждены постоянно обновлять свой дизайн, так как низкокачественные предметы постоянно нуждаются в замене.

Эти одноразовые предметы привлекли внимание к чрезвычайно насыщенному рынку влиятельных людей и растущему давлению интерьерных тенденций в социальных сетях.

Стандартные наборы

Хотя это прекрасно иметь гармонию и баланс в доме, полностью стандартные комплекты становятся менее модными, поскольку люди стремятся добавить больше уникальных предметов в свои дома.

Однако это не значит, что можно перекупать всю новую мебель. Просто замените некоторые предметы в доме на новый цвет или замените ручки, чтобы мебель или дверь выглядела свежее.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какие тенденции в дизайне интерьера следует избегать в 2025 году.

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