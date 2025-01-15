В аэропортах ЕС могут ограничить продажу алкоголя пассажирам: что об этом известно

Туристам, любящим выпить перед посадкой в самолет, могут ограничить доступ к алкоголю в аэропортах. С такой инициативой выступил лоукостер Ryanair.

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Как пишет издание Euronews, перевозчик жалуется на то, что проблема неадекватного поведения пьяных пассажиров в самолетах только растет. Так недавно Ryanair пришлось обратиться в суд, чтобы взыскать с такого клиента 15 000 евро за то, что через него пришлось изменить маршрут рейса.

"Властям ЕС пора принять меры по ограничению продажи алкоголя в аэропортах", – говорится в заявлении ирландской авиакомпании. По мнению руководства Ryanair, ограничение в два алкогольных напитка на пассажира позволит снизить уровень нетрезвых проделок на борту, а значит и безопасность путешествий в целом. Контролировать продажу алкоголя компания предлагает, используя посадочные талоны, как это происходит с беспошлинной торговлей (duty free) в аэропортах.

Инцидент, подвигший Ryanair выступить с таким обращением, произошел в апреле 2024 года. Один из пассажиров рейса из Дублина на Лансароте выпил слишком много алкоголя перед посадкой и вел себя настолько неадекватно, что самолету пришлось изменить маршрут из соображений безопасности. Борт сел в португальском Порту, а перевозчику пришлось платить за ночлег членов экипажа и более 160 пассажиров. Эти и другие сопутствующие расходы затем в судебном порядке были взысканы с нарушителя.

В Ryanair также отметили, что они и другие авиакомпании уже ограничивают продажу алкоголя на борту. Но заявили, что пассажиры могут употреблять избыточное количество алкоголя в аэропортах перед посадкой. Особенно часто это происходит во время задержек рейсов.

Авиационное агентство уже давно выражает обеспокоенность по поводу инцидентов, нарушающих порядок во время полета, особенно тех, которые приводят к насилию в отношении других пассажиров, словесным оскорблениям, агрессивным действиям или другим опасностям для здоровья, таким как курение.

Хотя сообщения о недисциплинированных пассажирах в самолетах все еще относительно редки, в последнее время количество сообщений о неадекватном поведении в самолетах растет. Агентство по безопасности полетов Европейского Союза отмечает, что, хотя и не может предоставить конкретные данные, однако фиксирует увеличение количества серьезных инцидентов с 2020 года.

По мировой статистике Международной ассоциации воздушного транспорта, в 2023 году на каждые 480 рейсов был один случай серьезного нарушения порядка на борту. Данные представлены на основе более 24 500 отчетов и 50 операторов по всему миру. Для сравнения, в 2022 году статистика говорила об одном инциденте на каждые 568 рейсов. Сколько из этих случаев было связано именно с алкоголем, неизвестно. Однако авиационные администрации и организации давно призывают пассажиров к ответственному потреблению алкоголя в аэропортах.

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