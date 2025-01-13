Когда выйдет следующий мультик "Шрек": дату изменили
Для ожидающих выхода пятой части фанатов серии мультфильмов о Шреке студия Universal Pictures подготовила не слишком приятные новости. Согласно новому графику премьер, релиз продолжения откладывается.
Как пишет издание THR, студия DreamWorks Animation сможет завершить работу над лентой "Шрек 5" к 23 декабря 2026 года, а не выпустить его в начале июля, как планировалось ранее. Однако команда мультфильма не изменилась. Основными режиссерами картины выступают Уолт Дорн и Конрад Вернон, а сорежиссером – Брэд Эблсон. Джина Шэй и Крис Меледандри продюсируют нового "Шрека", а к озвучиванию вернутся главные звезды франшизы Майк Майерс (Шрек), Эдди Мерфи (Ослюк) и Кэмерон Диас (Фиона).
Слот, в котором планировалось выпустить мультфильм о зеленом огре, теперь займет третья часть "Миньонов". Именно триквел хита студии Illumination должен выйти в кинотеатрах 1 июля 2026 года. Картина появится в прокате на год раньше запланированного – раньше ее выход был заявлен на 30 июня 2027 года. Пьер Коффен, снявший первые три фильма "Гадкий Я" и первый спин-офф "Миньонов", руководит проектом. Сценаристом выступил Брайан Линч. Коффен также озвучивает всех желтых проказников, которых ждут новые приключения. А вот в июне 2027 года в прокат выйдет пока безымянная новинка от Illumination.
Как известно, выход мультфильма "Шрек 5" приурочен к 25-летию с момента дебюта франшизы, стартовавшей в 2001 году. Приключения огра и его друзей принесли студии более 2,9 миллиарда долларов в мировом прокате. Последним на экраны вышел "Шрек навсегда", произошло это еще в 2010 году. Мультфильм также породил два спинофа о Коте в сапогах, главного героя в которых озвучил Антонио Бандерас.
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