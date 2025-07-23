Они почернеют: где не стоит хранить бананы

Бананы – это один из продуктов, который никогда не следует класть в холодильник, потому что они почернеют, если хранить их там.

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Это тропические фрукты, поэтому они на самом деле предпочитают теплую среду, а хранение их в холодильнике может привести к слишком быстрому созреванию и, как следствие, к гниению. Зато эксперты говорят, что бананы следует хранить в "прохладном" месте, чтобы они дольше пролежали, даже в теплую погоду, пишет Express.

Кроме того, хранение бананов в холодильнике может привести к явлению, известному как травма от переохлаждения, которое возникает, когда бананы хранятся при особо низких температурах.

Хотя эти фрукты лучше всего смаковать слегка спелыми и сладкими, это приводит к горькому привкусу и изменению цвета плодов, а также к более быстрой порче, поскольку кожура, по сути, ферментируется в холодильнике.

Хотя бананы лучше всего хранить вне холодильника в прохладном месте на кухне, их на самом деле можно заморозить, и если вы обнаружите, что вам трудно их съесть, это может быть простым решением.

Замораживание бананов на самом деле является лучшим и самым безопасным способом их хранения, поскольку оно полностью останавливает процесс созревания, а не ускоряет его.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что сделать с бананами, чтобы они не портились быстро.

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