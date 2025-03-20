Оригинальные тарталетки 'Цезарь' для праздничного стола: готовится закуска 5 минут

Одна из самых вкусных, легких и простых в приготовлении закусок – тарталетки. Готовить их к тому же можно с любыми начинками.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тарталеток "Цезарь", с ветчиной, помидорами, сыром и яйцами.

Ингредиенты:

тарталетки

соус "Цезарь", майонез

листья салата

филе курицы копченое

перепыленые яйца

томаты черри

Способ приготовления:

1. Дно тарталетки смазываем соусом или майонезом с чесноком.

2. Сверху выкладываем листья салата, кубиком порезанную ветчину, яйцо, помидоры, и все присыпьте сыром!

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