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Оригинальные тарталетки "Цезарь" для праздничного стола: готовится закуска 5 минут

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
Оригинальные тарталетки 'Цезарь' для праздничного стола: готовится закуска 5 минут

Одна из самых вкусных, легких и простых в приготовлении закусок – тарталетки. Готовить их к тому же можно с любыми начинками.

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С чем приготовить тарталетки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тарталеток "Цезарь", с ветчиной, помидорами, сыром и яйцами. 

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • тарталетки
  • соус "Цезарь", майонез 
  • листья салата
  • филе курицы копченое
  • перепыленые яйца
  • томаты черри

Способ приготовления:

1. Дно тарталетки смазываем соусом или майонезом с чесноком.

Соус для блюда

2. Сверху выкладываем листья салата, кубиком порезанную ветчину, яйцо, помидоры, и все присыпьте сыром!

Готовые тарталетки

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