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Оригинальные тарталетки "Цезарь" для праздничного стола: готовится закуска 5 минут
Одна из самых вкусных, легких и простых в приготовлении закусок – тарталетки. Готовить их к тому же можно с любыми начинками.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тарталеток "Цезарь", с ветчиной, помидорами, сыром и яйцами.
Ингредиенты:
- тарталетки
- соус "Цезарь", майонез
- листья салата
- филе курицы копченое
- перепыленые яйца
- томаты черри
Способ приготовления:
1. Дно тарталетки смазываем соусом или майонезом с чесноком.
2. Сверху выкладываем листья салата, кубиком порезанную ветчину, яйцо, помидоры, и все присыпьте сыром!
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