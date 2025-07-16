Ошибка в переводе испортила историю одного из игроков в 'Игре в кальмара': что не так

Киноляпы – одна из любимых тем для фанатов фильмов и сериалов. Но найти ошибку можно не только в кадре. Порой, испортить все может неудачный перевод.

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Именно такая неприятность произошла с одним из героев второго сезона хита Netflix "Игры в кальмара". Как пишет издание Screen Rant, ошибка перевода с корейского языка на английский сильно повлияла на историю игрока 388 и лишила его задуманного авторами сочувствия со стороны зрителей.

Игрок 388, чье настоящее имя Дэ-хо, изначально был одним из самых симпатичных персонажей во втором сезоне "Игры кальмаров". Он завоевал сердца зрителей, когда невероятно хорошо проявил себя во время пятиногого боя. Он также проявил незаурядную храбрость, согласившись присоединиться к восстанию Ги-хуна в финальных моментах второго сезона сериала. Поскольку персонаж утверждал, что служил в морской пехоте, его сочли достойным дополнением к команде героев. Однако еще до финальной битвы появилось впечатление, что с игроком 388 что-то не так.

Смущали трудности героя в обращении с оружием и то, что он почти не стрелял по врагам. Дэ-хо также отступил во время финальной битвы, когда его собратья нуждались в его помощи больше всего. В третьем сезоне "Игры в кальмара" его постигнет трагическая судьба. И случится это всего через несколько минут после того, как в сериале раскрывается правда о его прошлом.

Поскольку военная служба в Южной Корее является обязательной, многие зрители не могли не поверить, что Дэ-хо честен в своих рассказах о службе в морской пехоте. После финала второго сезона многие предполагали, что посттравматическое стрессовое расстройство, вызванное службой в армии, помешало ему помочь Ги Хуну в финальной схватке с охранниками.

Во втором сезоне сериал не раскрывает правду о его прошлом, но пытается прояснить все одной фразой в третьем сезоне. Во время игры в прятки Дэ-хо пытается оправдаться перед Ги Хуном, рассказывая о своем прошлом. Как следует из английских субтитров, он утверждает, что никогда не служил в армии, и даже добавляет, что ни разу не держал в руках оружие, прежде чем они вышли на битву с охранниками.

Однако перевод его рассказа содержит серьезную ошибку. В корейском оригинале игрок 388 рассказывает, что проходил службу, но не в армии. Он говорит, что был сотрудником социальной службы. Ошибку обнаружили пользователи Reddit, которые и объяснили, что из рассказа персонажа переводчики передали неправильно.

Пользователь, который сделал правильный перевод, добавил также, что Дэ-хо объясняет, что никогда "как следует" не стрелял из пистолета. Это наталкивает на мысль, что он мог держать в руках огнестрельное оружие, но во время обучения, а не в реальном бою.

Нюанс заключается в том, что в Южной Корее лица, которые не подлежат или не пригодны к обязательной военной службе, имеют возможность пройти альтернативную гражданскую службу в качестве сотрудников социальной службы. После трехнедельной базовой военной подготовки работники такие служащие обычно должны прослужить около 21 месяца в различных органах, включая государственные учреждения, суды и учреждения социального обеспечения.

Поскольку лица, которые готовятся стать социальными работниками, должны пройти базовый военный курс, им предоставляется возможность использовать огнестрельное оружие в контролируемых условиях. Это объясняет, почему Дэ-хо утверждает, что никогда "правильно" не стрелял из пистолета – его никогда не учили преодолевать высокое давление реальных боевых действий.

Перед началом финальной битвы во втором сезоне "Игры в кальмара" Дэ-хо, видимо, считал, что сможет справиться с охранниками, имея ограниченный опыт военной подготовки. К его разочарованию все пошло не по плану, и он сломался под давлением. Правда о его военном прошлом существенно меняет восприятие его истории.

Английский перевод объяснений Дэ-хо на Netflix предполагает, что он нагло лгал о своем прошлом, чтобы быть принятым в число героев. Однако правильный перевод его истории не позволяет не сопереживать ему, поскольку он подчеркивает, как он стыдился того, что его служба может не соответствовать нужным условиям.

Игрок 388 боялся, что из-за того, что он на самом деле не служил в морской пехоте, другие сочтут его менее храбрым или способным. Поэтому, сделав фальшивую татуировку морского пехотинца, он выдумал часть своего военного прошлого. В сериале также содержится намек, что отец Дэ-хо оскорблял его и ненавидел за то, что он был более склонен к "женским" интересам и увлечениям, как его сестры.

Чтобы соответствовать искаженным стандартам мужественности отца, Дэ-хо, по-видимому, начал врать о своем военном прошлом. Вероятно, это была именно отцовская мечта, чтобы сын пошел в морскую пехоту. Также можно предположить, что провал на стадии отбора привел к тому, что отец персонажа начал настолько сильно издеваться над ним, что тот начал стесняться своей настоящей личности. Это и натолкнуло Дэ-хо на мысль начать врать о прошлом.

Еще до того, как Дэ-хо попал в смертельную игру, похоже, он едва выживал в реальном мире, используя ложь как единственное средство защиты. Это делает его смерть и всю историю "Игры в кальмара" еще более трагичной. Узнав правду о его предыстории, трудно не сожалеть о том, что сериал Netflix не подарил ему более достойной смерти, возможности искупить свою вину и доказать, что прошлые неудачи не повлияли на него.

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