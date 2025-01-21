'Оскар' могут не дать? В фильме 'Бруталист' использовали ИИ

Масштабная кинолента режиссера Брэди Корбета "Бруталист" сейчас входит в списки фаворитов основных кинонаград сезона и уже получила три "Золотых глобуса". Но ее номинация на " Оскар " оказалась под вопросом.

Видео дня

Как пишет издание ITC, причиной может стать использование искусственного интеллекта при создании картины. В 2023 году голливудские сценаристы и актеры провели масштабную забастовку против использования технологий ИИ в кино, результатом которой стало их ограничение в кинопроизводстве. Тем не менее, авторы "Бруталиста" все же воспользовались помощью нейросетей.

Картина рассказывает об архитекторе Ласло Тоте – венгерском еврее, который выжил в Холокост и переехал в США. На протяжении многих лет он воплощает амбициозный проект, что приводит к непоправимым последствиям. Главного героя играет Эндриен Броуди. У актера также есть венгерские корни, однако на родном он языке не говорит. Чтобы исправить его акцент в некоторых сценах, авторы картины воспользовались инструментом украинского ИИ-стартапа Respeecher.

Об этом рассказал монтажер картины Дэвид Янчо. "Я являюсь носителем венгерского языка и знаю, что это один из самых сложных языков для изучения произношения. Даже с венгерским происхождением Эдриена (мать Броуди — эмигрировавшая в США в 1956 году венгерская беженка) — это не так просто. Это чрезвычайно уникальный язык", – объяснил Янчо.

Он также добавил, что Броуди и его партнершу по картине Фелисити Джонс специально тренировали произносить венгерские слова. Но цель авторов "Бруталиста" была сделать так, чтобы даже жители Венгрии не услышали акцента. И для этого им понадобилась помощь искусственного интеллекта на постпродакшене.

Кроме того, ИИ помог создать изображение для финала картины. Рисунки зданий разрабатывались при участии нейросети Midjourney. Однако потом над ними работал художник, чтобы их качественно стилизовать.

Сейчас объявление номинантов на "Оскар" задерживается, и спор о том, уместно ли будет включать "Бруталиста" в список, продолжается Некоторые обозреватели считают, что использование ИИ может снизить его шансы на кинопремию.

"В отрасли есть споры о ИИ, но этого не должно быть", — говорит Янчо. "Мы должны вести открытую дискуссию о том, какие инструменты можем использовать. В фильме нет ничего, что бы ни было сделано раньше с помощью искусственного интеллекта. Он просто ускоряет процесс. Мы используем эту технологию, чтобы воспроизвести маленькие детали, на которые у нас не хватало денег или времени", - объяснил монтажер.

Отметим, что работа над "Бруталистом" продолжалась в течение семи лет. Его премьера состоялась на прошлогоднем Венецианском кинофестивале, а по завершении фильма зрители аплодировали в течение 13 минут, такое впечатление произвел на них фильм.

В украинский прокат "Бруталист" выйдет 20 февраля.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему Оскар 2025 оказался под угрозой – церемонию вручения премии могут полностью отменить.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.