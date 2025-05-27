От Италии до США: самые популярные направления для отдыха летом 2025 года для гурманов

Теплый сезон приближается, и это идеальное время для планирования летних путешествий, особенно если ваши приоритеты сосредоточены на гастрономических впечатлениях. Все больше путешественников стремятся погрузиться в местную культуру через ее кухню, ища аутентичные вкусы и уникальные кулинарные опыты.

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Сервис Airbnb, анализируя тенденции летних путешествий 2025 года, определил ключевые направления, которые привлекают гурманов со всего мира. Эти локации обещают не только вкусные блюда, но и возможность глубже узнать местный образ жизни, что делает их чрезвычайно привлекательными для настоящих ценителей еды.

Самые популярные места этим летом:

Алассио, Италия Роттердам, Нидерланды Чиклана-де-ла-Фронтера, Испания Белу-Оризонти, Бразилия Шиллонг, Индия Марлот-парк в Южной Африке Аракава-Сити, Япония Равай, Таиланд Санта-Тересита, Аргентина Онеонта, штат Нью-Йорк, США.

Рост спроса на локальные кулинарные впечатления

Согласно отчету Airbnb, растет количество путешественников, которые выбирают жилье именно из-за желания получить локальные впечатления. Каждый пятый гость Airbnb отметил, что выбрал эту платформу ради возможности путешествовать вместе с местными жителями и окунуться в их образ жизни. Недавний опрос Panterra также подтверждает эту тенденцию: почти половина (47%) путешественников считают аутентичную местную кухню своим приоритетом в сфере питания и напитков во время путешествий. Это свидетельствует об изменении парадигмы: вместо переполненных туристических кулинарных столиц, гурманы теперь ищут более доступные и настоящие местные гастрономические жемчужины.

Среди самых популярных направлений выделяются несколько европейских городов. Алассио в Италии привлекает путешественников прибрежным отдыхом, напоминающим Позитано, но с яркой кулинарной сценой, сосредоточенной на свежих морепродуктах, полевых цветах, травах и знаменитом оливковом масле Riviera Ligure DOP. Роттердам в Нидерландах, известный как "второй город" страны, стал центром инновационной международной кулинарии, предлагая погружение в мир гастрономических шедевров. В Чиклана-де-ла-Фронтера, Испания, расположенном на побережье Коста-де-ла-Лус, можно насладиться отмеченными наградами ресторанами с морепродуктами, особенно знаменитым голубым тунцом.

Гастрономические открытия Южной Америки и Азии

Белу-Оризонти в Бразилии славится своими традиционными блюдами штата Минас-Жерайс, среди которых сытная фейжан-тропейра и любимый сырный хлеб пао-де-кейжу. Это также "кофейная столица", приглашающая исследовать богатые местные сорта кофе. В Шиллонге, Индия, можно попробовать уникальные местные деликатесы и традиционную кухню кхаси, включая уличные блюда, такие как шиллонг алу мури/чана и шиллонг квай. Аракава-Сити в Японии, спокойная альтернатива оживленному Сибуя, является раем для гурманов, предлагая мастер-классы по рамена и гёза, а также традиционные семейные кафе. Равай в Таиланде, спокойный пляжный городок на Пхукете, известен своей кухней, которая чтит кулинарные корни страны, предлагая свежайшие морепродукты.

Неожиданные локации: Африка, Аргентина и США

Среди неожиданных, но популярных направлений, появились и новые имена. Марлот-парк в Южной Африке, граничащий с Национальным парком Крюгера, имеет уникальный климат, идеальный для виноградарства, и является домом для нескольких скрытых виноградников. Санта-Тересита, Аргентина, расположенная вблизи кулинарной столицы Буэнос-Айреса, может похвастаться более 50 отмеченными наградами ресторанами и динамичной кулинарной сценой с влиянием итальянской, испанской и других европейских культур. Наконец, Онеонта, штат Нью-Йорк, США, является скрытой жемчужиной Катскилл, известной своими многочисленными пивоварнями и ресторанами, акцентирующими на ингредиентах "от фермы до стола".

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