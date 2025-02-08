Паста 'Карбонара' с творожным соусом: лучший рецепт

Паста "Карбонара" – это идеальный вариант для семейного ужина. Она готовится достаточно просто из относительно бюджетных ингредиентов.

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Лучшим рецептом этого блюда, рассчитанного на четырех членов семьи, поделились на BBC Good Food. Эта классическая итальянская паста сочетает в себе шелковистый творожный соус с хрустящей панчеттой и черным перцем.

Ингредиенты

100 г панчетты

50 г творога пекорино

50 г пармезана

Три больших яйца

350 г спагетти

Два зубчика чеснока, очистить и оставить целыми

50 г несоленого сливочного масла

Морская соль и свежемолотый черный перец.

Способ приготовления

1. Начните с того, что вскипятите большую кастрюлю воды. Пока вода нагревается, мелко нашинкуйте 100 г панчетты, удалив кожуру. Натрите 50 г сырого пекорина и 50 г пармезана, затем смешайте их вместе.

3. Разбейте три больших яйца в миску среднего размера и взбейте их. Приправьте щепоткой свежемолотого черного перца. Отложите их в сторону.

4. Как только вода закипит, добавьте одну чайную ложку соли и добавьте 350 г спагетти. Когда вода снова закипит, немного убавьте огонь и дайте макаронам вариться примерно 10 минут или пока они не станут аль денте. Тем временем раздавите два зубчика чеснока плоской стороной ножа.

5. В большой сковороде или глаз растопите 50 г несоленого сливочного масла на среднем огне. Добавьте в сковороду панчетту и чеснок, периодически помешивая.

6. Дайте панчетти вариться примерно пять минут, часто помешивая, пока она не станет золотистой и хрустящей. Когда чеснок отдаст маслу свой аромат, извлеките его шумовкой и выбросьте.

7. Поддерживайте слабый огонь под панчеттой. Когда макароны будут готовы, с помощью вилки или щипцов переложите их прямо в сковороду с панчеттой. Перемешайте большую часть сыра во взбитые яйца, оставив небольшую пригоршню на потом.

8. Снимите сковороду с огня. Быстро вылейте яично-творожную смесь на макароны. С помощью щипцов или вилки осторожно перемешайте спагетти, убедившись, что яичная смесь покроет макароны и загустеет без взбивания.

9. Чтобы соус оставался нежным и влажным, постепенно добавляйте несколько столовых ложек воды для пасты, пока он не достигнет желаемой консистенции. Попробуйте по вкусу и при необходимости добавьте щепотку соли.

10. Накрутите макароны на тарелку или миску с помощью длинной вилки, а затем посыпьте сверху оставшимся сыром и куском черного перца. Подавайте немедленно. Если блюдо кажется немного сухим перед подачей, просто добавьте немного горячей воды, в которой варилась паста, чтобы оживить соус.

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