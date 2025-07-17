Перестаньте есть жареную рыбу: назван полезный 10-минутный способ приготовления лосося

Жарка рыбы на самом деле гораздо вреднее, чем любой другой метод, и не только из-за жирных масел.

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По словам экспертов по питанию Healthline, жарка рыбы, особенно жирной, такой как лосось, – один из худших способов ее приготовления, поскольку это разрушает жирные кислоты Омега-3, которые делают рыбу такой полезной.

Омега-3 – это незаменимое питательное вещество, которое помогает поддерживать здоровье сердца, и оно содержится в основном в жирной рыбе, такой как тунец, лосось и скумбрия.

Как было доказано, варка рыбы значительно лучше сохраняет содержание Омега-3 жирных кислот, чем жарка или приготовление в микроволновой печи. К тому же, этот способ займет всего 10 минут.

"Рыба готовится быстро, и ее можно приготовить всего за 10 минут или меньше, в зависимости от вида, что делает ее хорошим вариантом, когда вы хотите быстро поужинать", – сказано в пояснении.

Лучше всего для этого подходит лосось, но, кроме него, для варки можно взять такие виды рыбы, как палтус, треска, скумбрия, тилапия, сом, хек, морской окунь и краснобрюхий лещ.

Как сварить рыбу

Положите рыбу в кастрюлю, затем добавьте паприку, черный перец, петрушку, нарезанный лук, бульонный кубик и соль. Налейте в кастрюлю воды столько, чтобы она покрывала рыбу.

Поставьте кастрюлю на средний огонь и готовьте рыбу 5-8 минут или до готовности. Когда она приготовится, переложите ее на тарелку шумовкой или лопаткой.

При варке замороженной рыбы метод по сути тот же, но готовить ее нужно немного дольше, примерно 8-10 минут.

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