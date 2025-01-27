Почему люди тратят деньги на новые iPhone: исследование экспертов

Компания Apple ежегодно представляет новые айфоны. Считается, что они более надежные и удобные чем смартфоны, при этом и цена такого устройства на порядок выше.

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В этой статье OBOZ. UA расскажет, что побуждает людей покупать новые айфоны и тратить такие большие деньги.

Зачем вам новый iPhone ?

В 2023-2024 г. аналитика провели ряд исследований, чтобы выяснить причины интереса к айфонам. Для этого они тщательно изучили отзывы покупателей и выяснили, что основной спрос на эту продукцию создают отнюдь не новые функции устройств. Этот фактор важен всего для 18% пользователей.

Главные причины покупок эксперты отсортировали по популярности, и вот что у них получилось:

Предыдущая модель морально устарела.

Старый телефон потерялся (сломался, был украден).

Желание получить телефон с новыми функциями.

Финансовый стимул оператора.

Новые скорости сети (5G).

Ближайшее окружение пользуется iPhone.

Таким образом, самой популярной причиной покупки нового айфона (44% респондентов) стала устаревшая текущая модель

Второй (29%) оказалась потеря, поломка или кража устройства.

Далее, как уже отмечалось, идут 18% респондентов, тратящие деньги для получения новых функций.

А поощрение от оператора, улучшение качества сети и наличие iPhone у друзей или членов составляют всего 9%.

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