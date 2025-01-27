Почему люди тратят деньги на новые iPhone: исследование экспертов
Компания Apple ежегодно представляет новые айфоны. Считается, что они более надежные и удобные чем смартфоны, при этом и цена такого устройства на порядок выше.
В этой статье OBOZ. UA расскажет, что побуждает людей покупать новые айфоны и тратить такие большие деньги.
Зачем вам новый iPhone ?
В 2023-2024 г. аналитика провели ряд исследований, чтобы выяснить причины интереса к айфонам. Для этого они тщательно изучили отзывы покупателей и выяснили, что основной спрос на эту продукцию создают отнюдь не новые функции устройств. Этот фактор важен всего для 18% пользователей.
Главные причины покупок эксперты отсортировали по популярности, и вот что у них получилось:
- Предыдущая модель морально устарела.
- Старый телефон потерялся (сломался, был украден).
- Желание получить телефон с новыми функциями.
- Финансовый стимул оператора.
- Новые скорости сети (5G).
- Ближайшее окружение пользуется iPhone.
Таким образом, самой популярной причиной покупки нового айфона (44% респондентов) стала устаревшая текущая модель
Второй (29%) оказалась потеря, поломка или кража устройства.
Далее, как уже отмечалось, идут 18% респондентов, тратящие деньги для получения новых функций.
А поощрение от оператора, улучшение качества сети и наличие iPhone у друзей или членов составляют всего 9%.
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