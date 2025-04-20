Почему не получается испечь вкусную паску: ошибки, которые часто допускают

Пасха – особый праздник, и паска является его главным кулинарным украшением. Однако даже опытные хозяйки иногда сталкиваются с трудностями при выпекании этого традиционного блюда. Паска может не подняться, потрескаться или остаться сырой внутри. Чтобы избежать таких неприятностей, важно знать о типичных ошибках и способах их предотвращения.

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Об основных причинах неудач во время выпекания паски рассказала фудблогер Виктория Чайковская (vica.chaikivska) на своей странице в Instagram. Советы помогут вам добиться идеального результата.

Не используйте холодные ингредиенты

Все продукты теста должны быть комнатной температуры. Холодные яйца, молоко или масло могут замедлить работу дрожжей, что приведет к недостаточному подъему теста. Даже муку желательно немного прогреть перед использованием.

Не добавляйте горячее молоко

Горячее молоко может уничтожить дрожжи и свернуть белки в тесте. Оптимальная температура молока для замешивания теста – 36–40 градусов. Проверить температуру можно, погрузив палец: должно быть тепло, но не горячо.

Не добавляйте соль именно в дрожжи

Соль может ингибировать активность дрожжей, если добавить ее прямо к ним. Лучше смешивать соль с мукой или другими ингредиентами, избегая прямого контакта с дрожжами.

Неправильное заполнение формы для выпечки

Заполнение формы более чем на 1/2 или 2/3 объема может привести к тому, что паска "убежит" через край или останется сырой внутри. Оптимально заполнять форму на 1/3 объема, давая пространство тесту для подъема.

Высокая температура выпечки с самого начала

Начать выпекание при высокой температуре (180–190°C) может привести к тому, что верх паски сгорит, а середина останется сырой. Рекомендуется начинать выпекание при 100°C в течение первых 10–15 минут, затем повысить температуру до 180°C и допекать до готовности.

Преждевременное открытие духовки

Открытие духовки в первые 25-30 минут выпекания может привести к оседания паски из-за резкого изменения температуры. Паска может потрескаться или остаться сырой внутри. Терпение – ключ к успеху; не открывайте духовку до 30 минут.

Нанесение глазури на горячую паску

Горячяя паска может растопить глазурь, что приведет к ее стеканию или трещинам. Дайте паске полностью остыть (минимум 2-3 часа) перед нанесением глазури для достижения идеального вида.

Недостаточное вымешивание теста

Тесто для паски требует тщательного вымешивания до состояния, когда оно станет эластичным и перестанет липнуть к рукам.

Использование некачественных дрожжей

Старые или неактивные дрожжи могут быть причиной того, что тесто не поднимается. Перед использованием всегда проверяйте срок годности дрожжей.

Нарушение температурного режима во время расстойки теста

Тесто должно настояться в теплом помещении без сквозняков при температуре около 27–30°C.

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