Почему Starlink стал таким популярным: чем спутниковый интернет отличается от обычного

Представить современный стиль жизни без интернета уже невозможно, а в местах, где нет связи, люди склонны испытывать тревогу. Специально для таких мест была разработана система спутниковой связи Starlink – с помощью движущихся по орбите космических аппаратов ее терминалы дают доступ к интернету практически из любой точки мира.

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Чем Starlink отличается от обычного кабельного или оптоволоконного интернета, разбиралось издание RepublicWorld. Оно также рассказало об основных плюсах и минусах системы.

Как работает технология

Starlink – это система спутникового интернета. Это означает, что она использует вращающиеся вокруг Земли спутники для передачи данных. Для приема и передачи данных с поверхности планеты используется специальная антенна.

Обычный наземный интернет использует для передачи данных проводные соединения, такие как оптоволокно, DSL или кабель. Также есть беспроводные сети, такие как мобильная связь и технология Wi-Fi.

Скорость и производительность

Поскольку Starlink связывается со спутником на орбите Земли, скорость связи через него ниже. К тому же физические препятствия, такие как ветки деревьев или навесы, могут влиять на качество передачи данных. Впрочем, постоянно внедряются новые технологии, помогающие улучшить качество связи через спутник.

Скорость передачи данных через проводные системы зависит от типа кабеля, но обычно она заметно выше, чем у Starlink. Особенно эффективно оптоволоконное соединение, которое обеспечивает гигабитный интернет.

Задержки передачи данных

Для спутникового интернета, как Starlink, она составляет 400-600 мс, поскольку данные передаются в космос и обратно. Это может вызвать лаги в видеовызовах и играх.

Обычный интернет в обычных условиях имеет задержку 1-50 мс. Так как данные передаются подземными и подводными кабелями, такая связь быстрее. Поэтому она лучше подходит для использования разнообразных сервисов, работающих в реальном времени.

Доступность и покрытие

Спутниковый интернет работает где угодно. Он будет одинаково эффективен и в отдаленном селе, и на корабле в море, и в лесу. Главное – иметь терминал для приема и передачи данных.

В свою очередь, обычный интернет ограничен областями с инфраструктурой, такой как оптоволоконные или мобильные сети. Это налагает ограничения на его использование.

Надежность и влияние погоды

На качество спутниковой интернет связи влияет плохая погода на земле. Штормы, облачность, грозы могут создавать помехи сигналу и нарушать стабильность соединения.

Передача данных в обычном интернете производится по защищенным линиям, особенно при использовании оптоволоконных и кабельных технологий. На них погода почти не влияет.

Стоимость

Спутниковый интернет, как правило, дороже. Все из-за стоимости спутниковой инфраструктуры и ограниченного количества поставщиков услуг.

Обычный интернет имеет доступную стоимость. В частности, из-за высокой конкуренции среди поставщиков услуг, которые предлагают выгодные для пользователей тарифные планы.

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