Почему Тбилиси называют 'столицей собак': что посмотреть в городе

Любители кошек самым главным городом в мире называют турецкий Стамбул, где пушистые чувствуют себя полноправными хозяевами. А знаете ли вы, где в мире находится столица собак?

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Как пишет издание Express, такой статус заслужил главный город Грузии Тбилиси. Расположенный в живописной долине реки Мтквари, часто называемой рекой Кура, он может похвастаться богатой и сложной историей, насчитывающей более 1500 лет. А еще мирным сосуществованием людей и множества собак.

Тбилиси привлекает туристов по множеству причин. В то время как некоторые хотят прогуляться по волшебным мощенным улочкам Старого города, другие останавливаются, чтобы полюбоваться архитектурой современного стеклянного Моста Мира или старинной крепости Нарикала.

Но ландшафт, культура и история – не все, что может предложить это место. Тбилиси также стал популярным местом для любителей животных, которые ласково называют его собачьей столицей мира. Уличные собаки стали здесь частью городской среды. Традиционно многие жители города терпимо относятся к этим животным, они кормят и ухаживают за ними

Собаки прекрасно чувствуют себя в мягком климате Тбилиси – их часто можно увидеть в людных местах, где они мирно отдыхают на теплом солнце. Жители города никак против этого не возражают. Они с радостью общаются с четырехлапыми. Пока одни подкармливают собак, живущих с ними в одном районе, другие помогают собачьим приютам.

Жизнь собак в Тбилиси показала блогерка giuliaaandronico, которая посетила город и была поражена отношением его обитателей к этим животным. "Никогда не видела так много собак на улице, но чтобы при этом так заботились о них местные жители. Некоторые рестораны, предприятия и гостиницы предлагают им еду и маленькие собачьи будки вне своих заведений!", – поделилась она.

В отличие от некоторых стран, прибегающих к эвтаназии бродячих собак, в Грузии власти практикуют более гуманный подход. Так в Тбилиси придерживаются политики сохранения жизни бездомных животных. Вопрос бездомных собак решают их стерилизацией и вакцинацией. Это не позволяет им бесконтрольно размножаться. А чтобы обеспечить безопасность и самих четырехлапых, и людей, животные носят цветные бирки на ушах и имеют чип, указывающий на то, что собака была вакцинирована и стерилизована.

Тем не менее, туристам, собирающимся посетить Тбилиси, рекомендуют быть осторожными с уличными псами. И заранее поинтересоваться, где в городе можно получить прививку от бешенства, если собака все же укусит путешественника.

Гостям города, которые не боятся собак, предлагают также полюбоваться его основными прелестями. В них входят:

Старый Тбилиси – исследуйте очаровательные узкие улочки, красочные фасады, деревянные балконы и эклектическую архитектуру. Среди основных достопримечательностей — район серных бань Абанотубани, который обязательно нужно посетить из-за знаменитых купален и лечебных горячих источников.

– исследуйте очаровательные узкие улочки, красочные фасады, деревянные балконы и эклектическую архитектуру. Среди основных достопримечательностей — район серных бань Абанотубани, который обязательно нужно посетить из-за знаменитых купален и лечебных горячих источников. Крепость Нарикала – исторические руины с видом на город. Вы можете подняться пешком или воспользоваться канатной дорогой, чтобы полюбоваться панорамным видом на Тбилиси.

– исторические руины с видом на город. Вы можете подняться пешком или воспользоваться канатной дорогой, чтобы полюбоваться панорамным видом на Тбилиси. Собор Святой Троицы – этот массивный современный православный собор является одним из самых высоких религиозных сооружений в мире и достопримечательностью Тбилиси.

Мост Мира – впечатляющий современный пешеходный мост из стекла и стали, перекинутый через реку Мтквари.

– впечатляющий современный пешеходный мост из стекла и стали, перекинутый через реку Мтквари. Летопись Грузии — массивный памятник недалеко от центра города, рассказывающий об истории и религии страны. От этого монумента открываются великолепные виды.

— массивный памятник недалеко от центра города, рассказывающий об истории и религии страны. От этого монумента открываются великолепные виды. Черепашее озеро (озеро Корки) – спокойное место для тех, кто хочет отправиться в поход, отдохнуть или насладиться тихой трапезой. Отличное место для пикников.

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