Почему вянут помидоры: как спасти кусты

Помидоры – один из самых популярных овощей для выращивания на собственном огороде. Но при этом и один из весьма непростых, ведь томатный куст – растение чувствительное и часто реагирует на недостатки ухода увяданием листьев.

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Можно ли как-то спасти помидоры, которые начали опускать листья? Издание Homes and Gardens обратилось к экспертам по огородничеству за советом. По их словам, увядание томатов не всегда означает катастрофу, и в большинстве случаев они способны быстро восстановиться, если правильно устранить причину.

Основных причин существует пять. Используйте этот список, чтобы проверить, почему загрустили ваши помидоры, и понять, как помочь им вернуться в идеальное состояние.

Недостаточный полив

Основной причиной увядания томатов часто является недостаточный полив, особенно в жаркие летние месяцы. Если потребность кустов во влаге не удовлетворяется, они становятся вялыми, а листья сухими и тонкими.

Имейте в виду, что для оптимального состояния помидорам нужно около 5 сантиметров воды в неделю. Если погода не справляется с этим сама, доливайте растениям необходимую им воду с помощью ручного или автоматического полива.

Если вы выращиваете помидоры в горшках, помните им нужен более регулярный полив, чем растениям в открытом грунте, и полагаться в таком случае на осадки не стоит вообще. Регулярно проверяйте состояние субстрата в контейнере на глубине нескольких сантиметров. Если земля в нем сухая, немедленно увлажните ее.

Вредители

Насекомые, слизни и другие вредители могут нанести значительный ущерб растениям, в том числе поедая листья, стебли и плоды. Это приводит к увяданию, опадению листьев, задержке роста или даже гибели растений. Конкретно помидорным кустам могут угрожать тля, белокрылка, нематоды и стеблерезы.

Крупных вредителей, которые осаждают растение и хорошо заметны на нем, можно смывать струей воды. Также для борьбы с ними подойдут инсектицидные средства.

А чтобы отпугнуть микроскопических нематод, которые живут в почве и поражают корни помидоров, можно высадить рядом с грядкой бархатцы. Они эффективно отпугивают этих и некоторых других вредителей. Кроме того, бархатцы являются привлекательными для хищных насекомых, которые поедают вредителей.

Потенциально наибольшую опасность представляет стеблевая гниль — гусеница с пурпурным телом и белыми полосками, которая прогрызает стебли и разрушает их изнутри. Они, как правило, нападают в начале лета. К сожалению, зараженное растение придется уничтожить, чтобы предотвратить распространение вредителя.

Болезни

Инфекции, которые передаются от растения к растению и могут присутствовать в почве, еще одна распространенная причина увядания помидорных кустов. Например вертициллез и фузариоз вызываются спорами гриба, которые зимуют в почве или зараженных остатках. Они проникают в растение через корни и могут быстро вызвать увядание, начиная с нижних листьев и распространяясь вверх. Лечения от этих заболеваний нет, поэтому зараженные растения придется уничтожить. Чтобы избежать этой проблемы, можно поискать устойчивые к названным болезням сорта томатов.

Вирус бронзовости томатов и вирус томатной мозаики – это вирусные заболевания, которые подавляют рост и вызывают увядание растений. Эту инфекцию могут распространять такие вредители как тля, белокрылка и трипсы. Также эти вирусы могут передаваться через одежду, перчатки или грязные инструменты огородника. Именно поэтому опрыскивание инструментов дезинфицирующим средством при переходе от одного растения к другому будет хорошим методом профилактики. Если же ваши помидорные кусты подхватили эту заразу, оптимальным методом борьбы будет удаление больных растений и их утилизация.

Тепловой стресс

Хотя помидоры весьма солнцелюбивы, их листья могут скручиваться и увядать при экстремальных температурах. Если температура превышает 32°C в течение нескольких дней, листья могут начать скручиваться, чтобы защитить себя от жары и минимизировать потерю влаги через поры. Это может выглядеть как поникание или увядание. Впрочем, как только температура снизится, растение вернется к своему нормальному состоянию. Поэтому, если вы хорошо поливаете помидорную грядку в жару, а листья на ней все равно имеют грустный вид, просто подождите до похолодания и все наладится. А растения, которые вы выращиваете в контейнерах или мешках перенесите в более комфортное для них место.

Повреждение холодом

Помидорные кусты повреждаются при температуре ниже 15°C. Симптомы переохлаждения включают скручивание листьев, задержку роста и увядание. При этом молодые саженцы томатов особенно чувствительны к низким температурам. Чтобы предотвратить эту проблему, не спешите. Подождите и высаживайте томаты только тогда, когда весной температура будет стабильно выше 15°C, а ночные заморозки прекратятся. И обязательно закаляйте растения в течение нескольких недель, если вы планируете высаживать их в открытый грунт.

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